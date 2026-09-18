Актриса Анна Шерлинг умерла в возрасте 46 лет

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 1 494 0

О трагической новости сообщили близкие артистки, не уточнив подробностей произошедшего.

Умерла актриса Анна Шеринг — причины

Фото: Елизавета Клементьева/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Анна Шерлинг умерла в возрасте 46 лет

Российская актриса театра и кино, телеведущая Анна Шерлинг скончалась в возрасте 46 лет. Об этом сообщили ее близкие. По данным ТАСС, артистки не стало 16 сентября.

«Позавчера Анны не стало», — сообщили представители окружения актрисы.

Анна Шерлинг родилась 21 июня 1980 года в Москве. Она выросла в творческой семье: ее матерью была актриса Тамара Акулова, а отцом — режиссер и заслуженный деятель искусств РСФСР Юрий Шерлинг.

Будущая артистка сначала получила образование в МГИМО, однако впоследствии решила связать свою жизнь с театром и поступила в ГИТИС. Она окончила вуз в мастерской Виктора Ракова. Кроме того, Шерлинг обучалась в школе «Останкино» по специальности «телеведущая».

На экране актриса дебютировала в 2004 году в сериале «Ангел на дорогах». В дальнейшем она исполнила роли в картинах и сериалах «Невеста», «О тебе…», «Лесник», «Трасса смерти», «Бабий бунт, или Война в Новосёлково», «За первого встречного» и «Андреевский флаг».

Помимо актерской карьеры, Шерлинг работала телеведущей. В последние годы она вела проект «Про детей» на сайте газеты «Вечерняя Москва».

О причине смерти актрисы сообщалось как о продолжительной болезни. По данным СМИ, Шерлинг ушла из жизни 16 сентября.

У Анны Шерлинг остались муж Хишам Абдульраззак и четверо детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:23
Появились кадры: аттракцион остановился на ВДНХ, застряли 14 человек
23:19
Дошло до косы: в Алуште ревнивица набросилась на женщину с ребенком
23:12
Владимир Путин указал на попытки Украины сорвать выборы в России
23:00
Ночной перекус может аукнуться утром: чем опасна еда перед сном
22:45
Новую развязку на М-11 запустили на четыре месяца раньше срока
22:34
«Другой рельеф»: Хабенский раскрыл разницу между театральными школами двух столиц

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Путин заявил об уникальности и надежности российского оружия
Крайние меры: в Байкальске ввели комендантский час после нападений медведей
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен