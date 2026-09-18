Актриса Анна Шерлинг умерла в возрасте 46 лет

Российская актриса театра и кино, телеведущая Анна Шерлинг скончалась в возрасте 46 лет. Об этом сообщили ее близкие. По данным ТАСС, артистки не стало 16 сентября.

«Позавчера Анны не стало», — сообщили представители окружения актрисы.

Анна Шерлинг родилась 21 июня 1980 года в Москве. Она выросла в творческой семье: ее матерью была актриса Тамара Акулова, а отцом — режиссер и заслуженный деятель искусств РСФСР Юрий Шерлинг.

Будущая артистка сначала получила образование в МГИМО, однако впоследствии решила связать свою жизнь с театром и поступила в ГИТИС. Она окончила вуз в мастерской Виктора Ракова. Кроме того, Шерлинг обучалась в школе «Останкино» по специальности «телеведущая».

На экране актриса дебютировала в 2004 году в сериале «Ангел на дорогах». В дальнейшем она исполнила роли в картинах и сериалах «Невеста», «О тебе…», «Лесник», «Трасса смерти», «Бабий бунт, или Война в Новосёлково», «За первого встречного» и «Андреевский флаг».

Помимо актерской карьеры, Шерлинг работала телеведущей. В последние годы она вела проект «Про детей» на сайте газеты «Вечерняя Москва».

О причине смерти актрисы сообщалось как о продолжительной болезни. По данным СМИ, Шерлинг ушла из жизни 16 сентября.

У Анны Шерлинг остались муж Хишам Абдульраззак и четверо детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.