Горящий на площади в 12 тысяч метров ангар в Петербурге полностью рухнул

Горевший на площади в 12 тысяч метров ангар в Петербурге полностью рухнул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Крупный пожар произошел на юге Петербурга около 3 часов утра. Больше сотни спасателей пытаются справиться со стихией. На территории склада сначала воспламенился один ангар, а после загорелись соседние помещения.

«Во время тушения пожара было повышение ранга пожара до номера два. Уже в 2:59 повысился до номера четыре. В настоящее время в тушении работают 220 человек личного состава и 49 единиц техники», — рассказал начальник управления информации ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

На месте работают два пожарных поезда и передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Экспертам предстоит оценить уровень загрязнения воздуха. По предварительной информации, по адресу, где произошло ЧП, хранятся химические удобрения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о предварительной причине пожара на складе на юге Петербурга.