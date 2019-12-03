Певица Валерия показала процесс реабилитации своей мамы после операции

Народная артистка РФ Валерия помогает своей маме Галине Николаевне поскорее пройти реабилитацию после операции на коленные суставы (эндопотезирование). Для этого певица приобрела беговую дорожку.

Валерия разместила в Instagram видео, как мама аккуратно, в режиме ходьбы, переставляет ноги, держась за поручень.

«На днях подарили маме компактную беговую дорожку, потому что тренироваться на ней просто необходимо — в зимний период на улице особенно не погулять, выходить из дома в ее случае пока небезопасно», — пояснила артистка, добавив, что «мамочка счастлива».

Валерия также отметила, что благодаря этим занятиям, Галина Николаевна чувствует, что «с каждым днем силы ног крепнут, и надеется уже к весне прийти в форму».

Кроме того, мама певицы решила и похудеть, чтобы снизить нагрузку на коленные суставы. Уже есть поразительные результаты — за десять дней «ушло» пять килограммов.

Подписчики Валерии пожелали скорейшего выздоровления ее маме и заинтересовались такой эффективной диетой.

Ранее певица Валерия показала поклонникам, как тренируется дома с гантелями.