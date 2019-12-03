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Певица Валерия показала процесс реабилитации своей мамы после операции

, 8:07 | Сергей Зеленский Видео 40

Пожилая женщина перенесла эндопотезирование коленных суставов.

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Фото, видео: Instagram @valeriya

Народная артистка РФ Валерия помогает своей маме Галине Николаевне поскорее пройти реабилитацию после операции на коленные суставы (эндопотезирование). Для этого певица приобрела беговую дорожку.

Валерия разместила в Instagram видео, как мама аккуратно, в режиме ходьбы, переставляет ноги, держась за поручень.

«На днях подарили маме компактную беговую дорожку, потому что тренироваться на ней просто необходимо — в зимний период на улице особенно не погулять, выходить из дома в ее случае пока небезопасно», — пояснила артистка, добавив, что «мамочка счастлива».

Валерия также отметила, что благодаря этим занятиям, Галина Николаевна чувствует, что «с каждым днем силы ног крепнут, и надеется уже к весне прийти в форму».

Кроме того, мама певицы решила и похудеть, чтобы снизить нагрузку на коленные суставы. Уже есть поразительные результаты — за десять дней «ушло» пять килограммов.

Подписчики Валерии пожелали скорейшего выздоровления ее маме и заинтересовались такой эффективной диетой.

Ранее певица Валерия показала поклонникам, как тренируется дома с гантелями.

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