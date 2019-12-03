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СКР заочно предъявил обвинение бывшему украинскому депутату Мосийчуку

, 11:11 | Светлана Александрова Видео 34

Как утверждают российские следователи, получены неопровержимые доказательства участие народного избранника в нападении на Посольство РФ в Киеве в 2016 году.

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Фото, видео: РИА Новости / Стрингер, СК РФ

Тема:
Украинский кризис 283

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение экс-депутату Верховной рады Украины Игорю Мосийчуку по статье «нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой». Уголовное дело было возбуждено по факту нападения на российское Посольство в Киеве в марте 2016 года.

«Получены неопровержимые доказательства участия в нападении бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука. В результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу Посольства России на Украине причинен значительный материальный ущерб», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она напомнила, что к уголовной ответственности за нападения на российские дипучреждения привлечены и другие украинские депутаты — Владимир Парасюк и Андрей Лозовой, а бывший министр транспорта Николай Рудьковский уже предстал перед судом в Москве, он содержится сейчас в СИЗО.

Расследование нападений на российские учреждения на Украине продолжается. Следствие принимает меры для установления всех причастных к этим преступлениям, подчеркнула Петренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании в Москве бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского. Он обвиняется в том, что бросил камень в российское посольство во время беспорядков в Киеве в 2014 году.

Тема:
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