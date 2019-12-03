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Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock

, 10:47 | Василий Заика Видео 53

В ведомстве отметили, что отдельный контент содержит информацию о способах самоубийства и оскорбляет государственные символы России.

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Фото, видео: ТАСС / Zuma, www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, РИА Новости / Сергей Пятаков

Роскомнадзор подверг блокировке некоторые страницы крупнейшего в мире фотобанка Shutterstock, сообщает ТАСС. В ведомстве пояснили, что данные меры введены по требованию Генеральной прокуратуры РФ и Роспотребнадзора.

Отмечается, что на отдельных страницах фотобанка содержится информация о способах самоубийства и контент, оскорбляющий государственные символы России.

«Отдельные страницы Shutterstock внесены в реестр по требованию Генпрокуратуры (оскорбление госсимволов — Прим.ред.) и Роспотребнадзора (способы самоубийства — Прим.ред.). Доступ к этим страницам ограничивается, так как запрещенная информация не удалена», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

По данным агентства Reuters, компания Shutterstock уже удалила запрещенный контент и продолжает взаимодействовать с Роскомнадзором в данном направлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор направил в Сбербанк запрос в связи с информацией об утечке данных.

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