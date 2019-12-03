Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock

Роскомнадзор подверг блокировке некоторые страницы крупнейшего в мире фотобанка Shutterstock, сообщает ТАСС. В ведомстве пояснили, что данные меры введены по требованию Генеральной прокуратуры РФ и Роспотребнадзора.

Отмечается, что на отдельных страницах фотобанка содержится информация о способах самоубийства и контент, оскорбляющий государственные символы России.

«Отдельные страницы Shutterstock внесены в реестр по требованию Генпрокуратуры (оскорбление госсимволов — Прим.ред.) и Роспотребнадзора (способы самоубийства — Прим.ред.). Доступ к этим страницам ограничивается, так как запрещенная информация не удалена», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

По данным агентства Reuters, компания Shutterstock уже удалила запрещенный контент и продолжает взаимодействовать с Роскомнадзором в данном направлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор направил в Сбербанк запрос в связи с информацией об утечке данных.