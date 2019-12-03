«Очень горячо!»: Ростовская звезда Playboy взорвала сеть откровенным фото

Звезда Playboy Мария Лиман вновь взорвала сеть откровенным снимком. 25-летняя уроженка Ростова-на-Дону в своем аккаунте в Instagram разместила фото, которое не оставило равнодушными многочисленных ее подписчиков.

На снимке обнаженная девушка позирует в ошейнике и поясе. Соски на ее груди «скрыты» под отпечатками ладоней.

«Что можно добавить?» — озаглавила пост Мария Лиман.

Instagram @liman_maria

Подписчики знаменитости разделились на два лагеря. Одни стали отвечать на вопрос модели, другие предпочли оставить в комментариях яркие, и порой колкие, комплименты.

«Не порти себя этими штучками!»

«Не твой стиль!»

«Ты очень женственна»

«Огонь, ты просто прелесть, принцесса! Красавица, грудь шикарна, да и не только грудь, вся фигурка»

«Меня рядом можно добавить…», — пишут восторженные пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в мэрии Ростова-на-Дону не подтвердили назначение модели Playboy.