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Белорусская топ-модель Марина Линчук впервые стала мамой

, 12:21 | Мия Субботина Фото 573

Девушка поделилась трогательным селфи с новорожденной на руках в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео: Instagram @marynalinchuk1

Белорусская топ-модель Марина Линчук впервые стала мамой. Об этом девушка рассказала сама, опубликовав трогательное фото с малышкой на руках на своей странице в Instagram.

«Моя детка», — подписала снимок звезда.

Instagram @marynalinchuk1

Известно, что отцом ребенка стал бойфренд Линчук, сын владельца компании Topshop Филиппа Грина Брендон.

Молодая мама получила множество поздравлений в комментариях от друзей и фанатов. В основном, подписчики желают малышке и родителям счастья.

О своей беременности 32-летняя модель также сообщила лично: в начале июня манекенщица опубликовала фото с отдыха в Израиле в своем Instagram-аккаунте, на котором предстала с округлившимся животом. И судя по снимкам в социальной сети, она всю беременность вела активный образ жизни: много путешествовала, встречалась с друзьями и продолжала посещать светские тусовки.

Познакомились Марина Линчук и Брендон Грин в 2014 году на вечеринке в Каннах, а годом позже появились слухи об их романе. Свои отношения топ-модель и молодой предприниматель предпочитают не афишировать, поэтому в сети практически невозможно найти их совместных снимков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что солист «Фактора-2» показал ножку новорожденного сына.

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