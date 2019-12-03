Задержан объявленный в розыск бывший министр финансов Ингушетии

Экс-министр финансов Республики Ингушетия Руслан Цечоев задержан правоохранительными органами на территории Северной Осетии, сообщает «Интерфакс». Бывший чиновник, осужденный на пять лет за растрату двух миллиардов рублей, находился в розыске.

Отмечается, что Руслан Цечоев был передан ингушским правоохранителям и в настоящий момент находится в одном из отделов полиции.

Уголовное дело в отношении экс-чиновника было возбуждено в 2015 году. Руслан Цечоев не явился в суд на оглашение приговора по уголовному делу и был объявлен в федеральный розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы Новотроицка был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В ночь с 30 ноября на 1 декабря автомобиль чиновника остановили сотрудники ГИБДД. В ходе медицинского освидетельствования в крови мужчины было выявлено 0,5 промилле алкоголя.