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Задержан объявленный в розыск бывший министр финансов Ингушетии

, 12:33 | Василий Заика Видео 170

Осужденного на пять лет за растрату двух миллиардов рублей Руслана Цечоева обнаружили на территории Северной Осетии.

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Фото, видео: Министерство финансов Республики Ингушетия, www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, Алексей Майшев

Экс-министр финансов Республики Ингушетия Руслан Цечоев задержан правоохранительными органами на территории Северной Осетии, сообщает «Интерфакс». Бывший чиновник, осужденный на пять лет за растрату двух миллиардов рублей, находился в розыске.

Отмечается, что Руслан Цечоев был передан ингушским правоохранителям и в настоящий момент находится в одном из отделов полиции.

Уголовное дело в отношении экс-чиновника было возбуждено в 2015 году. Руслан Цечоев не явился в суд на оглашение приговора по уголовному делу и был объявлен в федеральный розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы Новотроицка был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В ночь с 30 ноября на 1 декабря автомобиль чиновника остановили сотрудники ГИБДД. В ходе медицинского освидетельствования в крови мужчины было выявлено 0,5 промилле алкоголя.

 

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