Полиция выясняет, кто избил жену самого грубого футболиста РПЛ

Полиция Одинцовского района Подмосковья разбирается, кто избил молодую супругу полузащитника ФК «Тамбов» Валерия Чуперки, признанного недавно самым грубым игроком Российской премьер-лиги. Футболист умудрился побить антирекорд, получив три красные карточки за полтора десятка матчей.

Как пишет KP.RU, на днях в Одинцовскую районную больницу с болью в плече обратилась 21-летняя Анастасия со следами побоев на теле.

«Во время осмотра девушка опускала глаза и не хотела говорить, что с ней произошло. У нее диагностировали кровоподтеки левого предплечья и синяки. После уговоров девушка все же рассказала, что ее и брата избил пьяный отец накануне», — рассказал изданию неназванный источник в медицинских кругах.

Сотрудники больницы обязаны сообщать о подозрительных травмах в правоохранительные органы, поэтому медсестра, осматривавшая жену футболиста, позвонила в полицию. В тот же день к правоохранителям обратилась и мать Анастасии. Она рассказала, что ее 46-летний супруг часто злоупотребляет алкоголем и в нетрезвом состоянии набрасывается с кулаками на нее и детей, оскорбляет и грозится убить.

Эти слова подтвердил и брат Анастасии, тоже обратившийся в больницу с ссадинами и кровоподтеками на руках. По его словам, травмы ему нанес отец.

Сейчас полиция проводит проверку по данным заявлениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель начальника отдела газовой промышленности ФАС РФ России задержан по подозрению в избиении своей 80-летней матери.