  1. Пятый канал
  4. Полиция выясняет, кто избил жену самого грубого футболиста РПЛ

Полиция выясняет, кто избил жену самого грубого футболиста РПЛ

, 15:07 | Светлана Александрова 203

О происшествии в полицию сообщили сотрудники больницы, куда молодая женщина обратилась с травмами.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Виталий Тимкив, www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger, Известия / Константин Кокошкин, Алексей Майшев

Полиция Одинцовского района Подмосковья разбирается, кто избил молодую супругу полузащитника ФК «Тамбов» Валерия Чуперки, признанного недавно самым грубым игроком Российской премьер-лиги. Футболист умудрился побить антирекорд, получив три красные карточки за полтора десятка матчей.

Как пишет KP.RU, на днях в Одинцовскую районную больницу с болью в плече обратилась 21-летняя Анастасия со следами побоев на теле.

«Во время осмотра девушка опускала глаза и не хотела говорить, что с ней произошло. У нее диагностировали кровоподтеки левого предплечья и синяки. После уговоров девушка все же рассказала, что ее и брата избил пьяный отец накануне», — рассказал изданию неназванный источник в медицинских кругах.

Сотрудники больницы обязаны сообщать о подозрительных травмах в правоохранительные органы, поэтому медсестра, осматривавшая жену футболиста, позвонила в полицию. В тот же день к правоохранителям обратилась и мать Анастасии. Она рассказала, что ее 46-летний супруг часто злоупотребляет алкоголем и в нетрезвом состоянии набрасывается с кулаками на нее и детей, оскорбляет и грозится убить.

Эти слова подтвердил и брат Анастасии, тоже обратившийся в больницу с ссадинами и кровоподтеками на руках. По его словам, травмы ему нанес отец.

Сейчас полиция проводит проверку по данным заявлениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель начальника отдела газовой промышленности ФАС РФ России задержан по подозрению в избиении своей 80-летней матери.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.14
-0.27 71.06
0.09
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам

Последние новости

16:11
«Быть женщиной — это красиво»: фото обнаженной Риты Дакоты восхитили фанатов
16:05
В Кремле прокомментировали высказывания ФБР об опасности российских приложений
16:01
Что грозит Лолите за обнародование личной переписки молодого мужа?
15:55
«С каждым может быть»: Лещенко заступился за исковеркавшую его фамилию Бузову
15:49
Пешеход полоснул сотрудника ГИБДД по лицу в Подмосковье — видео
15:46
Украинская компания продлила на 10 лет контракт по транзиту с «Транснефтью»

Сейчас читают

«Вот как не страшно за ребенка»: Джиган показал, как дурачится с дочкой Майей
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»
Названа главная опасность от просмотра порнофильмов — видео

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]