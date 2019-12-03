ТОП-15 жутких обитателей водоемов из коллекции российского моряка

Жуткие обитатели морей и океанов привлекают внимание подписчиков Романа Федорцова в Instagram. Экземпляры редких рыб и гадов моряк из Мурманска находит лично в Баренцевом море либо заимствует у иностранных коллег. Необычные существа вызывают у зрителей удивление, улыбку, страх или рвотные позывы. Но вне зависимости от отношения к этим представителям фауны они существуют. Хотя порою выглядят страшнее вымышленных чудовищ.

Рыба-удильщик или морской черт

Instagram @johan_mikkelsen_official, @rfedortsov_official_account

Встречается в Тихом и Атлантическом океанах. Длина тела — от 50 до 150 сантиметров. Засадный хищник большую часть времени проводит в ожидании добычи, затаившись на дне. Питается рыбами и ракообразными.

Благодаря эластичному желудку это глубоководное чудовище заглатывает жертву в два раза крупнее себя. А чтобы она не сбежала, зубы у удильщика направлены в глубь пасти. Удочка, при помощи которой морской черт приманивает добычу, бывает только у самок.

Некоторые виды удильщиков способны превращаться в самок, если нашли себе пару.

Бородатый воббегонг

Instagram @underwater_images, @rfedortsov_official_account

Единственный вид одноименного рода семейства ковровых акул. Встречается на мелководье в коралловых зарослях у побережья Австралии и Новой Гвинеи. Максимальная зарегистрированная длина — 1,8 м. На голове воббегонга бахрома из кожных лоскутов до подбородка. Она наряду с пестрой окраской помогает ему слиться с окружающим фоном.

Большую часть времени этот экземпляр проводит на морском дне, ведет ночной образ жизни. Питается рыбами, головоногими и ракообразными. Известны случаи нападений на человека. Акулы могут спутать водолаза с добычей или напасть, если их потревожить.

Кукумария или морской огурец

Instagram @bulbazavr_bulbazavr, @rfedortsov_official_account

Этот род иглокожих используются человеком в пищу. Необычную на вкус кукумарию варят, сушат и консервируют.

В живом состоянии гад имеет вытянутое тело. При поднятии на поверхность оно напрягается и укорачивается и становится шарообразным. Молодь живет среди зарослей водорослей. Взрослые ведут сидячий образ жизни, иногда передвигаясь по дну. Питаются частицами ила, которые собирают щупальцами.

Hermissenda opalescens

Instagram @waterbod, @rfedortsov_official_account

Вид ярко окрашенного морского слизняка или голожаберного моллюска, морского брюхоногого моллюска. Обитает в теплых морях и океанах. На вид существо притягательно, но прикасаться к нему не стоит. Большинство из таких моллюсков вооружены ядовитой слизью или жалящими нитями.

Яды моллюски вырабатывают самостоятельно либо добывают из внешней̆ среды, питаясь ядовитыми губками. Жалящие нити они заимствуют у жгучих кораллов, анемонов или различных гидр.

Зубатка

Instagram @bulbazavr_bulbazavr, @rfedortsov_official_account

Лучеперая рыба, похожая на угрей или на мурен, но не состоящая с ними в родстве. Близкая родственница морского окуня. Передние зубы крупные, похожи на собачьи, дробящие зубы расположены в задней части челюстей и на небе.

Зубы у «атлантического волка» быстро снашиваются, но каждый год в период похолодания он отращивает новые зубы взамен старых.

Зубатки моногамны. В поединках за вторую половину самцы таранят друг друга массивными головами и рвут острыми клыками.

Кожа у них очень плотная. В прежние века использовалась для изготовления сумочек, переплетов книг, верха в легкой обуви. Мясо этой рыбы жарят, варят, коптят, солят и вялят. Икра у зубатки по вкусу напоминает икру кеты, а печень считается деликатесом.

Краб-стригун или снежный краб

Instagram @rfedortsov_official_account

Обитатель тихоокеанского побережья Камчатки, Охотского, Берингова и Баренцева морей. У краба уплощенные ноги длинною до 90 сантиметров. Над ртом располагается гребень, похожий на зубы.

Стригуны предпочитают собираться большой̆ группой̆ в узких проливах. Для промысла отлавливают только крабов-самцов, поэтому их может не хватать для размножения. На этот случай самка запасает семя у себя в специальном отделе тела и позже использует его.

За неделю до спаривания определившийся с объектом самец хватает «подругу» клешней. Когда та полиняет, он помогает ей избавиться от старого панциря, оплодотворяет и уходит в поисках следующей самки.

Зубатка и изопода

Instagram @rfedortsov_official_account

На этом снимке два чудовища вместо одного. К уже знакомой зубатке здесь добавилась гигантская изопода — представитель рода крупных равноногих ракообразных. Встречается в холодных, глубоких водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов.

Эти существа напоминают обычных мокриц и состоят с ними в родстве. Несколько экземпляров, пойманных у берегов Америки и Японии, можно увидеть в общественных аквариумах.

Менек или мень

Instagram @rfedortsov_official_account

Представитель семейства тресковых. От трески его отличают необычно длинные анальный и спинной плавники, почти срастающиеся с хвостовым. Сходное строение плавников у мольвы и налима. Из-за этого на севере России менька издавна считали зашедшим в морские воды налимом.

Мень вырастает до метра длины и может весить до 15 килограммов. Мень мало пахнет рыбой и имеет специфический вкус. Обилие ракообразных в рационе придает мясу выраженный̆ привкус креветок или крабов. Но надо быть осторожным: нередко попадаются червивые особи.

Таитинская бородавчатая рыба-клоун

Instagram @kathrin_underwater, @rfedortsov_official_account

Рыба из отряда удильщикообразных — морских чертей, о которых говорилось выше. Этого представителя вида называют «волосатым». На самом деле на его коже не волоски, а шипы.

Несмотря на свое забавное название рыба-клоун — грозный хищник. Первый колючий луч спинного плавника преобразован в «удочку». На ее конце червеобразная эска — светящая приманка, которая служит для привлечения будущих жертв. Как только заинтересованная рыбка подплывает близко, «бородавка» атакует.

Огромный рот рыбы создает вакуум, который всасывает жертву внутрь. Как уточняет автор блога, хищник атакует со скоростью в одну шеститысячную долю секунды.

Другой интересный факт: эти рыбы могут ходить на парных плавниках по дну как наземные четвероногие животные.

Морская звезда

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Беспозвоночное иглокожее животное. Красивое, но небезопасное существо. Его тонкая кожа с внешней стороны покрыта шипами или иглами — пластинами из карбоната кальция. Попадаются и ядовитые морские звезды.

Существует около 1,5 тысячи видов. Они обитают на глубинах до десяти километров, поскольку не умеют плавать. Но умеют ходить благодаря ножкам-трубкам с присосками. Их они также используют для дыхания и поимки пищи.

Не все морские звезды имеют пять лучей, у некоторых их насчитывается до пятидесяти. У них нет жабр, нет мозга, зато есть сердце, которые бьется с частотой пять-семь ударов в минуту.

Каждая особь имеет столько же глаз, сколько и лучей. Они находятся на кончиках и похожи на красные пятна. Видят они плохо, но различают тьму и свет.

Морские звезды могут размножаться делением надвое. Способны восстанавливать утраченные части тела. Но процесс регенерации небыстрый — один луч отрастает год. Некоторые виды могут менять пол. Живут долго, до 30-35 лет.

Нитехвостый угорь или угорь-бекас

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Свое название эта рыба получила благодаря тонкому телу длинной до 1,5 метров. Ее челюсти такие же тонкие, а верхняя высоко закручена, что делает морду похожей на клюв птицы.

Плавая с открытой пастью, угорь может хватать плавающих креветок за их длинные усики. Поскольку он обитает во тьме, на глубине 300-600 метров, такой вид охоты удобен. Могут опускаться и на глубину до четырех километров. С наступлением ночи чаще всего перемещаются поближе к поверхности, а днем опять уходят на дно.

Нитехвостый угорь — обладатель самого большого числа позвонков во всем животном мире, их у него около 75. Как и многие угри, это яйцекладущая рыба. Его мальки по форме напоминают листья. Превращаясь во взрослых рыб, они не увеличиваются в размерах, а наоборот, становятся меньше.

Мольва или морская щука

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Вид морских лучеперых рыб из семейства тресковых. Длина тела до двух метров, вес до 45 килограммов. Внешне мольва напоминает нечто среднее между треской и морским угрем.

В рацион хищника входят морские звезды, раки, сельдь, камбала, ерш и тресковые виды рыб. За уменьшение популяции этого экземпляра можно не беспокоиться. Одна мольва может отложить до шести миллионов икринок.

Морская щука относится к ценным видам рыб и ловится в промышленных масштабах в странах Западной Европы. Обладает приятным на вкус мясом.

Колючие пинагоры или рыбы-воробьи

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Круглоперые обитают в северной части Атлантического океана и в морях Северного Ледовитого океана. Самцы достигают длины 30-40 сантиметров, а самки — до 50 сантиметров и могут весить до пяти килограммов. По бокам туловища и на спине имеют костные бугорки. Брюшные плавники образуют присоску для прикрепления к камням и водорослям.

Рыбы-воробьи проводят большую часть дня у дна. В течение суток способны быстро перемещаться от поверхности до глубины, поскольку не имеют плавательного пузыря.

Пинагора — ценная промысловая рыба. В основном добывается в Гренландии и Исландии.

Морской еж

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Древнейший обитатель морей и океанов. Тело у морских ежей покрыто известковым панцирем. К нему прикрепляются подвижные острые иглы для движения по дну, охоты и защиты. Помимо них имеют больше тысячи ножек с присосками.

Если наступить на морского ежа, его иглы, как хрупкое стекло, ломаются на множество осколков. Извлекать их сложно и болезненно.

У некоторых видов этих существ есть жевательный аппарат в виде пяти острых зубов. С их помощью они не только добывают и перерабатывают пищу, но и строят норы даже в скальном грунте.

У иглокожих есть и глаза, но они неразвиты и реагируют только на свет. Отдельные представители морских ежей ядовиты. Яд содержится в слизи на их колючках.

Считается, что колючие гады живут очень долго и умирают только от болезни или нападения хищников. Их возраст можно определить по кольцам на панцире. Большинство из них откладывают яйца, но некоторые рождают живое потомство, как млекопитающие.

Малайзийский склеропагес

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Вид тропических лучеперых рыб. Вырастают до 90 сантиметров длиной с сильно вытянутой формой тела.

Встречаются в медленно текущих реках и заводях Юго-Восточной Азии. Питаются рыбой, млекопитающими и птицей, которых срывает с веток или подбирает с поверхности воды.

Сама по себе рыба не страшна на вид, но представленный моряком экземпляр — циклоп. Почему так случилось, неизвестно. Скорее всего, это врожденный дефект.

Рыба относится к вымирающим видам, и ее отлов запрещен.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский моряк поймал кричащего морского червя.