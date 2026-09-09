Российские войска освободили Озерное в Харьковской области

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 46 0

Освобождение населенного пункта осуществляется в рамках операции по ликвидации окруженной группировки ВСУ.

Российские войска освободили Озерное — все новости СВО

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Подразделения группировки войск «Север» освободили село Озерное в Ольховатском районе Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате решительных наступательных действий штурмовые группы 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады выбили подразделения украинских пограничников.

По данным военного ведомства, противник спешно отступает, а попытки прорвать кольцо окружения безуспешны.

Это освобождение — часть более широкой операции по зачистке крупной группировки ВСУ, насчитывающей около 1,7 тысячи боевиков, которая оказалась в окружении на северо-востоке региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области — Долгенькое и Березники. До этого Минобороны РФ информировало об освобождении Храповщины в Сумской области, а также Рубежного и Новоандреевки в ДНР.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины, после того как ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, а Киев проигнорировал попытки дипломатического урегулирования.

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