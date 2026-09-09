Мешала жара и сильный ветер: в Оренбургской области потушили ландшафтный пожар
В операции участвовали более 260 человек и 60 единиц техники.
Фото: MAX/МЧС Оренбургской области
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В Оренбургской области потушили ландшафтный пожар
В Беляевском районе Оренбургской области ликвидировали возгорание сухой травы. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.
«В 10:00 09.09.2026 — ликвидация пожара», — сообщили на сайте ведомства.
Тушение выдалось непростым. Его осложняла сухая и жаркая степная погода, а также порывы ветра до 12 метров в секунду. В целях безопасности были эвакуированы жители населенных пунктов Красноуральский и Бурлыкский.
В операции участвовали более 260 человек и 60 единиц техники. Итоговая площадь бушевавшего в регионе пожара еще устанавливается.
«Уважаемые жители Оренбургской области! Главное управление МЧС России по Оренбургской области напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности», — добавили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что для борьбы с природными пожарами в Оренбургской области задействовали авиацию — вертолеты Ил-76 и Ми-8. Также для борьбы с пожарами в область отправили две аэромобильные группировки из-под Самары и Ульяновска.
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