Мешала жара и сильный ветер: в Оренбургской области потушили ландшафтный пожар

В Оренбургской области потушили ландшафтный пожар

В Беляевском районе Оренбургской области ликвидировали возгорание сухой травы. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

«В 10:00 09.09.2026 — ликвидация пожара», — сообщили на сайте ведомства.

Тушение выдалось непростым. Его осложняла сухая и жаркая степная погода, а также порывы ветра до 12 метров в секунду. В целях безопасности были эвакуированы жители населенных пунктов Красноуральский и Бурлыкский.

В операции участвовали более 260 человек и 60 единиц техники. Итоговая площадь бушевавшего в регионе пожара еще устанавливается.

«Уважаемые жители Оренбургской области! Главное управление МЧС России по Оренбургской области напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности», — добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что для борьбы с природными пожарами в Оренбургской области задействовали авиацию — вертолеты Ил-76 и Ми-8. Также для борьбы с пожарами в область отправили две аэромобильные группировки из-под Самары и Ульяновска.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.