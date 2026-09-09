CNN: Россия разрушила украинский «пояс крепостей» в Донбассе

Вооруженные силы РФ постепенно уничтожают так называемый «пояс крепостей» Украины в Донбассе, ухудшая позиции Киева на фронте. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

По данным издания, российские войска медленно продвигаются к Славянску, Краматорску и Константиновке.

В июле Минобороны России уже заявило об освобождении Константиновки, которую в CNN назвали «ключом» к Славянско-Краматорской агломерации. Отмечается, что любая оперативная ценность этого города для Киева уже утрачена.

Украина опасается, что после прорыва «пояса крепостей» российские силы начнут продвигаться вглубь страны намного быстрее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подразделения группировки войск «Север» освободили село Озерное в Ольховатском районе Харьковской области. По данным Минобороны РФ, штурмовые группы 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады выбили подразделения украинских пограничников, противник спешно отступает, а попытки прорвать кольцо окружения безуспешны.

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