CNN: Россия разрушила украинский «пояс крепостей» в Донбассе

Армия России постепенно ослабляет цепочку городов, составляющую основу обороны Украины на востоке.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Вооруженные силы РФ постепенно уничтожают так называемый «пояс крепостей» Украины в Донбассе, ухудшая позиции Киева на фронте. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
По данным издания, российские войска медленно продвигаются к Славянску, Краматорску и Константиновке.
В июле Минобороны России уже заявило об освобождении Константиновки, которую в CNN назвали «ключом» к Славянско-Краматорской агломерации. Отмечается, что любая оперативная ценность этого города для Киева уже утрачена.
Украина опасается, что после прорыва «пояса крепостей» российские силы начнут продвигаться вглубь страны намного быстрее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подразделения группировки войск «Север» освободили село Озерное в Ольховатском районе Харьковской области. По данным Минобороны РФ, штурмовые группы 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады выбили подразделения украинских пограничников, противник спешно отступает, а попытки прорвать кольцо окружения безуспешны.
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