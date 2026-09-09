Застолье без последствий: сколько можно хранить шашлык, чтобы он не испортился

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 24 0

Есть мнение, что хорошо прожаренное мясо — продукт с большим сроком годности.

Сколько времени можно хранить шашлык

Фото: legion-media/PhotoXPress.ru

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Шашлык из мяса можно хранить в холодильнике не более 48-72 часов

Шашлык из мяса портится быстро. Чтобы не отравиться, нужно соблюдать меры предосторожности, о которых Газете.ру рассказала эксперт по пищевой безопасности Анна Джабакова.

Безопасное хранение шашлыка напрямую зависит как от температуры холодильника, так и от того, сколько времени блюдо было на улице после приготовления.

Есть распространенное заблуждение о том, что, если мясо уже хорошо прожарено, оно может долго храниться без риска для здоровья.

«После приготовления шашлык желательно как можно быстрее охладить и убрать в холодильник. Если готовое мясо пролежало при комнатной температуре более двух часов, особенно в теплую погоду, употреблять его уже небезопасно», — объяснила эксперт.

Как только температура окружающей среды повышается до плюс 30 градусов, срок хранения мяса сокращается до 60 минут. На такой жаре начинают активно размножаться микробы и спустя час шашлык уже негоден к употреблению.

В холодильнике при температуре от нуля до плюс четырех градусов готовый шашлык рекомендуется хранить не более 48–72 часов.

Отдельная тема — маринованное сырое мясо. Его срок хранения зависит от состава маринада. Если в него входят продукты-консерванты, то такой шашлык может храниться в холодильнике от одних до трех суток.

Ранее врачи в Подмосковье спасли мужчину, который подавился куском шашлыка и попал в больницу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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