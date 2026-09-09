Захарова назвала цель воздушного шантажа Зеленского

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Официальный представитель МИД заявила, что Киев пытается организовать экономическую и транспортную блокаду России.

Цель воздушного шантажа Зеленского — ответила Мария Захарова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Захарова назвала блокаду России целью воздушного шантажа Зеленского

Основной целью «воздушного шантажа» со стороны Владимира Зеленского является попытка организовать экономическую и транспортную блокаду России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По словам дипломата, Киев стремится нарушить международные логистические цепочки и запугать зарубежных авиаперевозчиков, а также посеять хаос и дестабилизировать обстановку. При этом Захарова подчеркнула, что российские аэропорты и авиация адаптируются к условиям гибридной агрессии.

Безопасность полетов обеспечивается комплексно — воздушные гавани защищают эшелонированные системы ПВО и средства РЭБ, а беспилотники перехватываются на дальних подступах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского с террористом Усамой бен Ладеном, заявив, что глава киевского режима превзошел его по масштабам деятельности и представляет угрозу для всего мира. Она отметила, что, если раньше в Вашингтоне и Лондоне бен Ладена называли угрозой, то теперь Зеленский «переплюнул» его.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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