Сын Пугачевой построил в детской звонницу

Видео Максима Галкина с сыном Гарри порадовало подписчиков артиста в Instagram. В ролике мальчик демонстрирует сконструированную им в детской «звонницу». Так шоумен назвал колокольчики, которые мальчик привязан к перилам.

Гарри на полном серьезе рассказывает, как работает его «проект»: два музыкальных предмета подвешены на три веревки. Один колокольчик звонит от руки, второй от железной педали. Уточнил юный «инженер» и тонкости звонарного дела.

Instagram @maxgalkinru

«Только что я сыграл трезвон. Трезвон играется на радостное событие, день рождения», — объяснил наследник Пугачевой.

Новые таланты мальчика восхитили поклонников звездного семейства.

«Прям инженер-конструктор и музыкант в одном лице! Удивительные дети (Гарри и Лиза Галкины — Прим. ред.), всегда с нетерпением жду их в ленте!»

«Какой чудный ребенок! Может, будет изобретателем, он тянется к технике»;

«Как в храме, умничка!»

«Прям до мурашек!» — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что дети Пугачевой и Галкина пойдут учиться в престижную школу за 340 тысяч в месяц.