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Глава Белгородской области пообещал выплатить каждому жильцу разрушенного дома по 30 тысяч

, 0:28 | Ниса Мурзанаева Видео 135

Евгений Савченко выступил с заявлением по поводу взрыва газа в доме в поселке Яковлево под Белгородом.

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Фото, видео: Instagram @belgorod01

Глава Белгородской области Евгений Савченко выступил с заявлением по поводу взрыва газа в доме под Белгородом. Глава региона пообещал выплатить каждому жильцу полуразрушенного многоквартирного дома в поселке Яковлево по 30 тысяч рублей на текущие расходы.

«Все 23 человека, которые здесь проживали, получат по 30 тысяч рублей на текущие расходы. Второй вопрос — имущественные потери. Решение по ним будет принято завтра. Третий вопрос — где люди будут жить. Проблема в течение завтрашнего дня будет решена», — сказал губернатор.

По словам Евгения Савченко, частично разрушенное четырехэтажное здание, скорее всего придется сносить. Однако окончательное решение будет принято экспертами. Жильцов, не нуждающихся в помощи медиков, временно разместят в местном детском лагере. Позже в индивидуальном порядке решится вопрос о том, где будет проживать каждый из потерпевших до получения постоянного жилья.

В результате взрыва газа в доме в поселке Яковлево Белгородской области погиб один человек, еще шесть человек пострадали. Трое из них экстренно доставлены в больницы Белгорода. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов разрушенного здания.

Ранее 5-tv.ru опубликовал список пострадавших при взрыве газа в доме под Белгородом.

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