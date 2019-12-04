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Пассажиры автобуса пострадали в ДТП с грузовиком в Подмосковье

, 1:14 | Алиса Маркова 11

Междугородний автобус столкнулся с грузовиком на трассе М-1 в Одинцовском районе Московской области.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

Не меньше семи человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП, которое произошло в Одинцовском районе Московской области. Двое из них были госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, на трассе М-1 столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В момент аварии в общественном транспортном средстве находились 50 человек. ДТП случилось около 23 часов 3 декабря. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, обе машины двигались в попутном направлении. Обстоятельства выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что были установлены личности всех 19 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье. Транспортное средство рухнуло с моста.

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