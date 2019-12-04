Гороскоп на 4 декабря: Солнце в Стрельце готовит всем приятные сюрпризы

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 декабря, Солнце в знаке Стрельца делает день благоприятным для работы над новыми проектами или встречи с близкими.

♈ Овен

На вашем пути новый проект, у которого есть большой потенциал. Как лидер и пионер, вы являетесь экспертом в начале и закладывании прочных основ. Вы должны сосредоточиться и быть последовательным в своих усилиях. Продолжайте инвестировать в данный проект, даже когда первоначальное волнение пройдет. Ваша решимость быстро приведет вас к успеху.

Космический совет: время для реализации проекта пришло.

♉ Телец

Когда кто-то предает вас, это говорит об их характере. Когда вы решаете простить их, это показывает, какой вы человек. Не вините в этом себя. Вы никак не могли этого предвидеть. Умение смотреть на людей как на добро от природы было развито в вас с незапамятных времен. Что касается личных отношений, знайте, что ваше сердце готово.

Космический совет: простите их, чтобы освободить себя.

♊ Близнецы

Осознанность — это здорово. Но что вы сделаете, когда в вашу дверь постучатся невероятные возможности, и у вас будет только три секунды, чтобы решить — хотите ли вы попасть на борт? Иногда важно наносить удары, пока железо еще горячее. С другой стороны будет много времени, чтобы выяснить, «как» и «что». Помните, что во всей Вселенной есть только один вы. Пора познакомиться со своим подлинным «я».

Космический совет: действуйте здесь и сейчас.

♋ Рак

Марк Твен сказал: «Два самых важных дня в вашей жизни — это день, когда вы родились, и день, когда вы узнаете, зачем». Вы не ограничены. Вы — не боль и страдание. Вы — сила, смелость и стойкость. Вы Будда в человеческом облике. Боритесь за свою свободу и продолжайте идти к цели.

Космический совет: готовьтесь к возрождению.