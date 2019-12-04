Гороскоп на 4 декабря: Солнце в Стрельце готовит всем приятные сюрпризы

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 декабря, Солнце в знаке Стрельца делает день благоприятным для работы над новыми проектами или встречи с близкими.
♈ Овен
На вашем пути новый проект, у которого есть большой потенциал. Как лидер и пионер, вы являетесь экспертом в начале и закладывании прочных основ. Вы должны сосредоточиться и быть последовательным в своих усилиях. Продолжайте инвестировать в данный проект, даже когда первоначальное волнение пройдет. Ваша решимость быстро приведет вас к успеху.
Космический совет: время для реализации проекта пришло.
♉ Телец
Когда кто-то предает вас, это говорит об их характере. Когда вы решаете простить их, это показывает, какой вы человек. Не вините в этом себя. Вы никак не могли этого предвидеть. Умение смотреть на людей как на добро от природы было развито в вас с незапамятных времен. Что касается личных отношений, знайте, что ваше сердце готово.
Космический совет: простите их, чтобы освободить себя.
♊ Близнецы
Осознанность — это здорово. Но что вы сделаете, когда в вашу дверь постучатся невероятные возможности, и у вас будет только три секунды, чтобы решить — хотите ли вы попасть на борт? Иногда важно наносить удары, пока железо еще горячее. С другой стороны будет много времени, чтобы выяснить, «как» и «что». Помните, что во всей Вселенной есть только один вы. Пора познакомиться со своим подлинным «я».
Космический совет: действуйте здесь и сейчас.
♋ Рак
Марк Твен сказал: «Два самых важных дня в вашей жизни — это день, когда вы родились, и день, когда вы узнаете, зачем». Вы не ограничены. Вы — не боль и страдание. Вы — сила, смелость и стойкость. Вы Будда в человеческом облике. Боритесь за свою свободу и продолжайте идти к цели.
Космический совет: готовьтесь к возрождению.
♌ Лев
Эта фаза вашей жизни требует целенаправленной сосредоточенности. Перестаньте колебаться. Ваша решимость будет проверена. Готовность к достижению ваших целей в конечном итоге определит результат. Богатство и изобилие, которое вы себе представляли, теперь в пределах вашей досягаемости. Для некоторых из вас это может означать переезд в новый дом.
Космический совет: рождены, чтобы побеждать.
♍ Дева
Собираете вещи, чтобы уйти в пустыню и перестать с кем-либо взаимодействовать? Отличный план, не оставляйте лазеек. Некоторые из вас могут чувствовать, что находятся в гуще хаоса и растерянности. Вы можете соглашаться или отрицать все, что они говорят. Должна ли их ограниченность вызывать у вас волнения внутри? Будьте внимательны к тому, что вы впускаете в свое пространство.
Космический совет: наблюдайте за тем, что вызывает у вас негативные эмоции.
♎ Весы
Мы часто упускаем возможности из-за нашей неспособности принять изменения. Если все будет легко и однообразно, жизнь станет тусклой. И именно поэтому вам нужно время от времени встряхивать вещи или готовиться к катанию на американских горках. Ваша жизнь никогда не будет выглядеть одинаково. Учитывая скорость, с которой все будет происходить, вам нужно работать вдвойне усердно, чтобы оставаться на месте. Помните, что связь с матерью-природой — это ответ на 99% человеческих проблем.
Космический совет: грядут большое изменения.
♏ Скорпион
У каждого свои версии того, что правильно, а что нет. Но ваш взгляд на истину не может быть общепринятой. Это то, что вам нужно иметь в виду, когда вы смотрите на окружающий мир глазами судьи. Некоторые из вас могут также чувствовать, что ваши желания вне досягаемости. Ваши ограничения мешают миру, который вы хотите создать для себя? Дышите легче. Позвольте вещам влиться в ваше существование.
Космический совет: перестаньте осуждать других.
♐ Стрелец
У вас отсутствует ясность в краткосрочных и долгосрочных целях. Пришло время проявить инициативу и начать двигаться к жизни, которую вы хотите построить. Пусть фокус, структура и дисциплина станут вашими словами силы. Придерживаясь рутины, вы сможете быстрее добраться до финиша. Как лидер, вам также важно сосредоточиться на главном. Научитесь принимать помощь подчиненных.
Космический совет: сосредоточьтесь на больших задачах.
♑ Козерог
Иногда лежать на траве под деревьями в летний день, слушать журчание воды или наблюдать, как облака плывут по небу, ни в коем случае не пустая трата времени. Пусть эта мысль вдохновит вас уйти от шума внешнего мира. Этот день призывает к тишине и одиночеству. Поверьте, что вы заправите свои творческие резервы, когда освободите место для них.
Космический совет: уйдите от шума снаружи.
♒ Водолей
Подсчитайте свои удачи и поблагодарите Вселенную за них. В процессе вы поймете, что живете замечательной жизнью и имеете команду, которая постоянно подбадривает вас. Поделитесь с ними своей любовью. Поддержка, которую вы получаете, не ограничивается вашей личной жизнью. Разговор (или вмешательство) младшего члена семьи может помочь найти творческое решение вашей проблемы.
Космический совет: поделитесь любовью.
♊ Рыбы
Вам хочется, чтобы праздники поскорее настали. Так зачем заставлять себя ждать? Устройте вечеринку, на которой будут самые лучшие ваши друзья. Для некоторых это может быть временем переезда в новый дом. Похоже, это идеальный случай, чтобы поэкспериментировать с клубничной сангрией и подать ее по своему фирменному рецепту.
Космический совет: устройте предпраздничную вечеринку.
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