Видео: певица Слава свела с ума кота своим блестящим платьем

Певица Слава решила похвастаться обновкой в гардеробе. Исполнительница опубликовала в Instagram видео, на котором продемонстрировала элегантное вечернее платье, украшенное тысячами серебристых пайеток. На кадрах поп-дива позирует на собственной кухне. Ролик с модницей снял ее возлюбленный Анатолий. Именно избранник подарил звезде шикарный наряд на Новый год.

«Спасибо, Толечка! В год крыски буду самой красивой!» — поблагодарила партнера знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от блестящего платья певицы Славы. Фанаты звезды оценили презент и похвалили возлюбленного певицы за щедрость. Видео с модной обновкой исполнительницы уже посмотрели более полумиллиона человек.

Многие подписчики заметили, что кошка поп-дивы буквально остолбенела от переливающегося на солнце наряда хозяйки.

«У кота в глазах рябит»;

«Котя в шоке»;

«Диско-шар можно не вешать», — отметили в комментариях фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники спутали певицу Славу с ее молодой наследницей.