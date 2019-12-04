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Видео: певица Слава свела с ума кота своим блестящим платьем

, 4:02 | Ниса Мурзанаева Видео 22

Оригинальный наряд поп-диве преподнес ее возлюбленный.

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Фото, видео: Instagram @nastya_slava

Певица Слава решила похвастаться обновкой в гардеробе. Исполнительница опубликовала в Instagram видео, на котором продемонстрировала элегантное вечернее платье, украшенное тысячами серебристых пайеток. На кадрах поп-дива позирует на собственной кухне. Ролик с модницей снял ее возлюбленный Анатолий. Именно избранник подарил звезде шикарный наряд на Новый год.

«Спасибо, Толечка! В год крыски буду самой красивой!» — поблагодарила партнера знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от блестящего платья певицы Славы. Фанаты звезды оценили презент и похвалили возлюбленного певицы за щедрость. Видео с модной обновкой исполнительницы уже посмотрели более полумиллиона человек.

Многие подписчики заметили, что кошка поп-дивы буквально остолбенела от переливающегося на солнце наряда хозяйки.

«У кота в глазах рябит»;

«Котя в шоке»;

«Диско-шар можно не вешать», — отметили в комментариях фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники спутали певицу Славу с ее молодой наследницей.

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