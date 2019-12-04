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«Она всегда ее привлекала»: Анджелина Джоли завела роман с молодой актрисой

, 5:02 | Ниса Мурзанаева Видео 61

Источники утверждают — кинозвезда влюбилась в 32-летнюю экс-подружку рок-музыканта Мэрилина Мэнсона.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Американская актриса Анджелина Джоли начала встречаться с молодой кинозвездой Эван Рейчел Вуд. Раньше новая возлюбленная секс-символа Голливуда состояла в отношениях со скандально известным рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном. Об этом пишет Woman’s Day.

По данным издания, Эван Вуд в одном из интервью рассказала о том, что для нее не существует гендерных рамок при выборе партнера. Источники уверяют — 44-летняя Анджелина Джоли давно испытывала симпатию к коллеге по цеху.

«Эван всегда ее привлекала. Эван тоже по‑хорошему дикая — она экспериментировала и с мужчинами, и с женщинами. У нее большой личный опыт. Речь не только о сексуальном влечении. Вуд привлекает ее как личность», — утверждает приятель Джоли.

 
 
 
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Публикация от Evan Rachel Wood (@evanrachelwood)

Новость о романе голливудской звезды с женщиной не вызвала особого шока у фанатов. Слухи о внезапной смене сексуальной ориентации взрослой артистки померкли на фоне сообщений о проблеме гендерной идентификации, возникшей у двух ее детей.

13-летняя дочь Джоли с детства считала себя мальчиком и теперь официально стала Джоном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вслед за старшей сестрой вторая дочь Анджелины Джоли 11-летняя Вивьен стремится стать похожей на ребенка мужского пола.

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