Скончался бывший зампред Агентства печати «Новости» Валерий Кузнецов

Скончался бывший заместитель председателя Агентства печати «Новости» (АПН) Валерий Кузнецов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили родственники покойного, гражданская панихида состоится в полдень, в первой московской ЦКБ на улице Маршала Тимошенко. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Валерий Кузнецов родился в 1937 году в Ленинграде. Дни блокады провел вместе с отцом — одним из руководителей обороны города. В 50-х первого секретаря обкома Алексея Кузнецова репрессировали.

В 1960 году Валерий Кузнецов окончил МГИМО, где по совместительству был секретарем комитета комсомола. В дальнейшем строил карьеру по политической линии: в Комитете молодежных организаций СССР, Студсовете СССР. Впоследствии в отделе пропаганды ЦК КПСС заведовал сектором газет и курировал ТАСС.

В начале 80-х Кузнецов был политсоветником в Афганистане при руководстве республиканской ЦК. Работал заместителем начальника Главлита СССР, зампредседателя правления АПН — предшественника РИА Новости и МИА «Россия сегодня», занимал ответственные должности в аппарате правительства России. С 2003 по 2016 год был директором «Меркурий-клуба», основанного Евгением Примаковым.

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