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Мощный пожар произошел в отеле на западе Лондона — видео

, 10:20 | Игорь Рязов Видео 34

Погасить пламя на месте происшествия пытаются более 100 человек и 15 пожарных машин.

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Фото, видео: Twitter @reggitsti, YouTube / UK News In Pictures

Мощный пожар произошел в отеле Кью-Бридж на западе Лондона. 5-tv.ru публикует видео с места происшествия.

На кадрах видно сильное пламя. В небо от него поднимается столб дыма.

По информации Mirror, огонь пытаются погасить 100 человек и 15 пожарных машин. Пожар начался с мусорного бака у задней части здания, затем пламя распространилось на отель.

Один из гостей заведения сообщил, что сотрудники пробежали по всем коридорам, предупредив постояльцев о необходимости покинуть здание. В результате были эвакуированы все 160 гостей. Информации о пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в Норвегии — в порту загорелся российский рыболовецкий траулер.

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