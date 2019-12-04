Пугачеву, Башмета и Симонова наградили мантиями профессоров «Ипполитовки»

Певица Алла Пугачева, дирижер и альтист Юрий Башмет и дирижер Юрий Симонов удостоены мантий профессоров Государственного музыкально-педагогического института (ГМПИ) им. Ипполитова-Иванова. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Звезд российской музыкальной индустрии наградили по случаю празднования вузом двух юбилеев — 100-летия ГМПИ и 160-летия со дня рождения его основателя Михаила Ипполитова-Иванова.

Кроме Пугачевой, Башмета и Симонова, мантии профессоров также получили пианистка Рена Шерешевская и народный артист РСФСР Михаил Воскресенский. В пресс-службе вуза уточнили, что выпускница «Ипполитовки» Пугачева не присутствовала на вечере. Мантию ей передадут позже.

На празднике выдавали не только мантии, но еще и Международные премии в области педагогики имени Ипполитова-Иванова. Их получили народные артисты Эдуард Грач, Александр Бондурянский, Николай Кривошеев и известный педагог Наталья Ищенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аллу Пугачеву и Максима Галкина не увидели на дне рождения дочери Филиппа Киркорова.