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  4. Пугачеву, Башмета и Симонова наградили мантиями профессоров «Ипполитовки»

Пугачеву, Башмета и Симонова наградили мантиями профессоров «Ипполитовки»

, 10:59 | Игорь Рязов 68

Вуз имени Ипполитова-Иванова отпраздновал сразу два юбилея — собственное столетие и 160-летие со дня рождения основателя.

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Певица Алла Пугачева, дирижер и альтист Юрий Башмет и дирижер Юрий Симонов удостоены мантий профессоров Государственного музыкально-педагогического института (ГМПИ) им. Ипполитова-Иванова. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Звезд российской музыкальной индустрии наградили по случаю празднования вузом двух юбилеев — 100-летия ГМПИ и 160-летия со дня рождения его основателя Михаила Ипполитова-Иванова.

Кроме Пугачевой, Башмета и Симонова, мантии профессоров также получили пианистка Рена Шерешевская и народный артист РСФСР Михаил Воскресенский. В пресс-службе вуза уточнили, что выпускница «Ипполитовки» Пугачева не присутствовала на вечере. Мантию ей передадут позже.

На празднике выдавали не только мантии, но еще и Международные премии в области педагогики имени Ипполитова-Иванова. Их получили народные артисты Эдуард Грач, Александр Бондурянский, Николай Кривошеев и известный педагог Наталья Ищенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аллу Пугачеву и Максима Галкина не увидели на дне рождения дочери Филиппа Киркорова.

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