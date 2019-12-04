Сотрудник ГИБДД ответным огнем застрелил обстрелявшего патруль из пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.
Нападение произошло в Ростовской области. Обстоятельства уточняются.
Сегодня, 11:16 | Светлана Шевченко Происшествия Срочная новость 167
Нападение произошло в Ростовской области.
Сотрудник ГИБДД ответным огнем застрелил обстрелявшего патруль из пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.
Нападение произошло в Ростовской области. Обстоятельства уточняются.
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