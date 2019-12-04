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  4. Сотрудник ГИБДД ответным огнем застрелил обстрелявшего патруль из пистолета

Сотрудник ГИБДД ответным огнем застрелил обстрелявшего патруль из пистолета

, 11:16 | Светлана Шевченко Срочная новость 167

Нападение произошло в Ростовской области.

Сотрудник ГИБДД ответным огнем застрелил обстрелявшего патруль из пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

Нападение произошло в Ростовской области. Обстоятельства уточняются.

 

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