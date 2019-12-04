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  4. Шарлиз Терон появилась на спецпоказе «Скандала» в черном кожаном платье

Шарлиз Терон появилась на спецпоказе «Скандала» в черном кожаном платье

, 13:01 | Светлана Александрова Фото 131

Мировая премьера фильма назначена на 13 декабря, пойдет ли картина в России, пока неизвестно.

Фото: ТАСС / Ian West

Шарлиз Терон приехала в Лондон на спецпоказ фильма Джея Роуча «Скандал», в котором снялась вместе с Николь Кидман и Марго Робби. На мероприятии актриса появилась в длинном черном кожаном платье без рукавов и с воланом от английского дизайнера Александра Маккуина. Наряд дополняли украшенные камнями босоножки и большой перстень на пальце, сообщает интернет-издание Spletnik.

ТАСС / Ian West

Сюжет картины основан на реальной истории, произошедшей в 2016 году на телеканале Fox News в 2016 году. Тогда несколько сотрудниц обвинили в сексуальных домогательствах его директора Роджера Эйлса. Шарлиз Терон играет в фильме известную журналистку Мегин Келли. В одном из интервью актриса признавалась, что, соглашаясь на роль, чувствовала себя неловко «из-за некоторых вещей» которые говорила Келли. Однако восхищение журналисткой перевесило.

Мировая премьера «Скандала» назначена на 13 декабря, но пойдет ли он в России, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ради перевоплощения в журналистку Мегин Келли в фильме «Скандал» Шарлиз Терон согласилась на восемь протезов лица, в том числе два протеза век, чтобы изменить разрез глаз. В таком гриме, по признанию актрисы, трудно было даже моргать.

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Шарлиз Терон появилась на спецпоказе «Скандала» в черном кожаном платье

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