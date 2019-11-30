Красные волосы? Королева вышла на сцену в Петербурге в ярком молодежном образе

Заслуженная артистка России Наташа Королева исполнила свои знаменитые хиты перед петербургскими фанатами. 29 ноября поп-звезда вышла на сцену в Северной столице и зажгла под бурные аплодисменты преданной публики.

Певица танцевала и общалась с залом, а зрители подпевали любимой артистке.

Для концерта Королева выбрала эффектный молодежный образ. Выполненный в красно-черной гамме. Теледива надела черные сапоги, декорированные стразами, кружевной топ, мини-юбку и клетчатую рубашку. Специально для вечера артистка вплела в косы красные ленты и надела яркий кокошник — создавалось впечатление, будто звезда покрасила отдельные пряди в красный цвет.

Instagram @koroleva__star

Подписчики были в восторге от чувства стиля Королевой, которая каждый раз удивляет публику неповторимыми образами.

«Самая лучшая на эстраде, обожаю Наташу и их коллектив!»

«Как всегда огонь! Харизматичная и безумно сексуальная! Хоть мешок из-под картошки надеть! Красоту и потрясающую энергетику не спрятать!»

«Шикарная!» — отметили впечатлительные юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой.