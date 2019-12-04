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  4. Площадь пожара в колледже в Одессе увеличилась до двух тысяч метров

Площадь пожара в колледже в Одессе увеличилась до двух тысяч метров

, 13:37 | Игорь Рязов Видео 202

На видео с места событий студенты полностью высовываются из окон. Некоторые люди прыгали с пятого этажа.

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Фото, видео: tsn.ua, YouTube / Новости Думская, info zachem, Уси Онлайн, faust_killer, Актуально. В Украине и мире, timer-odessa.net

Площадь пожара в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

«По состоянию на 11:40 (12:40 мск — Прим. ред), площадь пожара ориентировочно составляет две тысячи квадратных метров. Существует угроза распространения огня», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что из горящего здания эвакуировали более 40 человек. Эвакуация продолжается.

В данный момент в больницы с травмами доставили девять человек. Среди них трое пожарных.

В ликвидации огня задействованы 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

На кадрах с места происшествия видно, что из окон колледжа идет сильный дым. Студенты полностью высовываются из них на воздух.

Как сообщал 5-tv.ru, пожар в колледже в Одессе начался на третьем этаже. Изначально сообщалось, что пламенем объято около одной тысячи квадратных метров. Очевидцы говорили, что пожар вынудил некоторых студентов выпрыгивать с пятого этажа на припаркованные автомобили.

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