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«Распахни!» Бледанс в расстегнутой блузке призвали оголиться до конца

, 17:32 | Игорь Рязов Фото 36

Актриса призналась, что ей тяжело расставаться с вещами из гардероба. Пользователи советуют избавиться от одежды.

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Фото, видео: Instagram @bledans

Актриса Эвелина Бледанс выложила на своей странице в Instagram фото, на котором предстала в расстегнутой красной блузке. Часть подписчиков принялась обсуждать ее образ, а часть — ее подпись к снимку.

«Скоро Новый год, а это значит, что пришла пора обновляться и избавляться от лишнего и ненужного в своем гардеробе! Я очень тяжело расстаюсь с вещами, а вы?» — подписала Бледанс фотографию.

Instagram @bledans

В комментариях активно обсуждают образ актрисы. Некоторые увидели в ее образе экстрасенса, а кто-то — японскую королеву. Подписчики также отметили сексуальность Бледанс.

«Распахни!»

«Эвелина, ты все сексуальней и сексуальнее с каждым днем»;

«С таким образом надо на ТНТ к экстрасенсам. Очень даже»;

«Вы тут как японская королева. Интересный облик. Красотка», – написали подписчики.

Вторая часть комментариев посвящена ответу на вопрос Бледанс о вещах. Пользователи признаются, что им тяжело расставаться со старой одеждой. Чтобы сделать это было проще, советуют сдавать ее на благотворительность. Одна подписчица предложила актрисе отдать вещи ей.

«Забиты все шкафы, и я лично не ношу некоторые вещи годами»;

«Я уже отнесла мешочек на благотворительность. И чувствую, надо снова перебирать шкаф»;

«Кому отдаете старые вещи? Приму в дар», — гласят комментарии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Бледанс оделась в БДСМ-костюм и предложила кого-нибудь отшлепать.

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