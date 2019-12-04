«Распахни!» Бледанс в расстегнутой блузке призвали оголиться до конца

Актриса Эвелина Бледанс выложила на своей странице в Instagram фото, на котором предстала в расстегнутой красной блузке. Часть подписчиков принялась обсуждать ее образ, а часть — ее подпись к снимку.
«Скоро Новый год, а это значит, что пришла пора обновляться и избавляться от лишнего и ненужного в своем гардеробе! Я очень тяжело расстаюсь с вещами, а вы?» — подписала Бледанс фотографию.
В комментариях активно обсуждают образ актрисы. Некоторые увидели в ее образе экстрасенса, а кто-то — японскую королеву. Подписчики также отметили сексуальность Бледанс.
«Распахни!»
«Эвелина, ты все сексуальней и сексуальнее с каждым днем»;
«С таким образом надо на ТНТ к экстрасенсам. Очень даже»;
«Вы тут как японская королева. Интересный облик. Красотка», – написали подписчики.
Вторая часть комментариев посвящена ответу на вопрос Бледанс о вещах. Пользователи признаются, что им тяжело расставаться со старой одеждой. Чтобы сделать это было проще, советуют сдавать ее на благотворительность. Одна подписчица предложила актрисе отдать вещи ей.
«Забиты все шкафы, и я лично не ношу некоторые вещи годами»;
«Я уже отнесла мешочек на благотворительность. И чувствую, надо снова перебирать шкаф»;
«Кому отдаете старые вещи? Приму в дар», — гласят комментарии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Бледанс оделась в БДСМ-костюм и предложила кого-нибудь отшлепать.