СК проводит проверку после нахождения раздетого ребенка в доме в Барнауле

Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю организована доследственная проверка после обнаружения раздетого ребенка в общем коридоре малосемейного общежития в Барнауле. Как рассказала подписчица паблика «Инцидент Барнаул», на теле несовершеннолетнего были заметны ссадины и царапины, сам он в разговоре с соседями рассказал, что дома его били.

Старший помощник СУ СК России по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева сообщила, что после публикации в прессе материалов об условиях содержания детей в семье, проживающей в доме №74 по улице Эмилии Алексеевой, на место незамедлительно направился следователь и инспектор по делам несовершеннолетних.

«Установлено, что семья проживает в общежитии размером девять квадратных метров. На воспитании родителей находятся трое малолетних детей. Родители и дети на профилактическом учете не состоят», - заявила представитель ведомства.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуально решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что брошенный младенец был обнаружен в День матери в кустах в поселке Дружба, относящемся к городскому округу Раменское в Подмосковье.