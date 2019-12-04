  1. Пятый канал
  4. СК проводит проверку после нахождения раздетого ребенка в доме в Барнауле

СК проводит проверку после нахождения раздетого ребенка в доме в Барнауле

, 17:01 | Карина Бернтгольц Видео 226

Мальчик рассказал, что его дома били. Однако семья, в которой он воспитывался, на учете не состояла.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю организована доследственная проверка после обнаружения раздетого ребенка в общем коридоре малосемейного общежития в Барнауле. Как рассказала подписчица паблика «Инцидент Барнаул», на теле несовершеннолетнего были заметны ссадины и царапины, сам он в разговоре с соседями рассказал, что дома его били.

Старший помощник СУ СК России по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева сообщила, что после публикации в прессе материалов об условиях содержания детей в семье, проживающей в доме №74 по улице Эмилии Алексеевой, на место незамедлительно направился следователь и инспектор по делам несовершеннолетних.

«Установлено, что семья проживает в общежитии размером девять квадратных метров. На воспитании родителей находятся трое малолетних детей. Родители и дети на профилактическом учете не состоят», - заявила представитель ведомства.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуально решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что брошенный младенец был обнаружен в День матери в кустах в поселке Дружба, относящемся к городскому округу Раменское в Подмосковье.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
64.19
0.05 71.11
0.05
ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют дружить

Последние новости

18:16
Российская гимнастка рухнула с восьмиметровой высоты на соревнованиях в Риге
18:06
Судно «Адмирал Владимирский» отправилось из Кронштадта в кругосветку
17:59
«Сплошной фотошоп!»: Волочкова похвасталась сияющей кожей в полупрозрачном боди
17:51
«Окно в Европу» для незаконных мигрантов открыл находчивый мошенник в Ленобласти
17:50
Топ-10 самых популярных песен в России в 2019 году
17:46
Главный синоптик страны пообещал москвичам потепление в конце недели

Сейчас читают

«Секс-бомба!»: Формы «Русской Кардашьян» едва поместились в короткий топ
Гороскоп на 4 декабря: Солнце в Стрельце готовит всем приятные сюрпризы
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]