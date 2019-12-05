При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 миллиарда рублей

Более полутора миллиардов рублей похищены при строительстве Морского порта в Калининградской области. Задержаны трое подозреваемых — это руководство компании-подрядчика «Больверк», которая заключила госконтракт на возведение международного терминала в городе Пионерский.

Компания якобы потратила 3,5 миллиарда рублей — это половина суммы договора. При этом, готовность объекта — всего лишь 27%. Стоимость работ — два миллиарда. Остальные деньги были выведены через несколько фирм-однодневок и, судя по всему, обналичены.

«Таким образом, расходование более 1,6 миллиарда рублей на цели строительства вышеуказанного объекта руководством ООО „Больверк“ не подтверждено», — рассказала старший помощник руководителя Северо-Западного Следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по связям со СМИ Мария Добрынина.

В ходе обысков у фигурантов обнаружены документы и денежные средства. В ближайшее время суд выберет для них меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что банду похитителей гендиректора крупной фирмы задержали в Москве.