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В Латвии выходит в свет «Книги памяти»

, 4:46 Эфирная новость 10

Издание Юриюса Тракшялиса посвящено захоронениям и мемориалам Второй мировой войны на территории стран Балтии.

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Фото, видео: ТАСС / Виктор Вестеринен, 5-tv.ru

В Латвии выходит в свет «Книги памяти», посвященная захоронениям и мемориалам Второй мировой войны на территории Прибалтики. Автор Юриюс Тракшялис уже много лет вместе с соратниками борется за их поиск и восстановление. Поисковики ведут учет погибших красноармейцев, восстанавливают заброшенные мемориалы. Ради этого литовцу даже пришлось заложить несколько квартир. Корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте встретилась с настоящими подвижниками. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Карелии заложили камень в основание мемориальной часовни в честь Александра Невского.

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