В Латвии выходит в свет «Книги памяти», посвященная захоронениям и мемориалам Второй мировой войны на территории Прибалтики. Автор Юриюс Тракшялис уже много лет вместе с соратниками борется за их поиск и восстановление. Поисковики ведут учет погибших красноармейцев, восстанавливают заброшенные мемориалы. Ради этого литовцу даже пришлось заложить несколько квартир. Корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте встретилась с настоящими подвижниками. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Карелии заложили камень в основание мемориальной часовни в честь Александра Невского.