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Видео: Дональд Трамп опростоволосился, «забыв» жену у вертолета

, 21:18 | Анастасия Игонина Видео 45

Глава США не вспомнил о том, что отправился на мероприятие не один.

Фото, видео: Reuters, YouTube / FOX 10 Phoenix

Социальные сети бурно обсуждают новое фиаско, которое потерпел Дональд Трамп. Президент США во время официального визита «забыл» свою супругу Меланию.

На видео, которое стремительно распространяется по сети, Трамп уверенно пересекает поле и идет в сторону ожидающего его вертолета. Однако уверенные шаги американского лидера вдруг прерываются.

Политик растерянно озирается – как оказалось, президент совершенно забыл о том, что вместе с ним должна идти первая леди. Мелания, вероятно, не смогла поспеть за быстрым шагом Дональда Трампа. После того, как женщина подошла к супругу, они пошли значительно медленнее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп забыл, президентом какой страны стал Зеленский.

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