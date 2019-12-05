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Люди в черном: Екатерина и Александр Стриженовы вышли в свет в нарядах одного цвета

, 2:03 | Анастасия Игонина Фото 24

Популярная телеведущая и ее супруг известный актер пришли на светское мероприятие, одевшись в единой цветовой гамме.

Фото: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

Екатерина Стриженова вышла в свет с мужем Александром, подобрав себе и супругу стильные наряды в тон друг другу. Вместе пара появилась на церемонии вручения премии VMODE Awards.

На снимке, который опубликовало издание Teleprogramma.pro, Стриженовы позируют фотографам на красной дорожке. На телеведущей черное блестящее платье в пол с разрезом до колена и сборками на левом боку. На ее муже — черный брючный костюм.

Пара выбрала так называемый total look — образ, в котором все элементы гардероба и аксессуары подобраны в одном оттенке. Поэтому наряд Александра дополнен черной рубашкой и черным галстуком-бабочкой.

И Екатерина, и ее супруг в выбранной одежде смотрелись стильно. Кроме того, платье телеведущей выгодно подчеркнуло ее прекрасную фигуру. Стоит отметить, что не так давно Стриженовы отметили 32-летие семейной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стриженова в короне вышла в свет вместе с мужем.

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