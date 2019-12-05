Звезда сериала «Путейцы» стал жертвой обмана бывших участниц «Дома-2»

Звезда сериала «Путейцы» Михаил Дорожкин стал жертвой обмана бывших участниц реалити-шоу «Дом-2». 46-летний актер на протяжении нескольких месяцев встречался с 30-летней Розой Сардаровой. Мужчину нисколько не смутило наличие 11-летнего сына у избранницы, на содержание которого он без раздумий выдал 800 тысяч рублей, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Совсем недавно Михаил Дорожкин узнал, что его возлюбленная никогда не была беременна, и, соответственно, ни разу не рожала. Актер заподозрил женщину в обмане и потребовал пройти проверку на детекторе лжи в эфире шоу на федеральном телеканале.

Ведущему программы Дмитрию Шепелеву знаменитость рассказал, что проводил с Розой Сардаровой и якобы ее сыном большое количество времени. При этом женщина отказывалась жить вместе с актером.

«Школу, кружки, английский язык, плавание и какие-то вещи я оплачивал. За последние три месяца я потратил 800 тысяч рублей», — сказал Михаил Дорожкин.

Звезда сериалов был насторожен тем, что у его пассии нет штампа в паспорте о прошлом браке. Роза Сардарова уверяла мужчину, что была замужем за отцом своего сына.

Появившись в студии, женщина продолжала настаивать, что 11-летний мальчик ее родной сын и постепенно выходила из себя, давая волю эмоциям.

В результате проверок, проведенных экспертами, и тайного ДНК-теста выяснилось, что Роза Сардарова не является матерью ребенка. Бывшая участница телестройки выдавала сына коллеги по проекту Маши Бухун за своего. Кроме того, стало известно, что женщина не в первый раз разводит мужчин на деньги, используя мальчика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду «Дальнобойщиков» и «Счастливы вместе» обманули на 200 тысяч рублей.