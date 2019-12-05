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  4. Почему юбилейный саммит НАТО может войти в историю как самый скандальный

Почему юбилейный саммит НАТО может войти в историю как самый скандальный

, 7:22 Эфирная новость 31

В Лондоне 4 декабря завершился двухдневный саммит членов НАТО. Встречи членов альянса предшествовали заочные споры мировых лидеров и громкие заявления о целесообразности существования объединения.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Юбилейный саммит НАТО вполне может войти в мировую историю как самый скандальный. Поводов достаточно: споры вокруг ставшего уже крылатым выражения Макрона «о смерти мозга» альянса; недовольство военным сотрудничеством России и Турции.

Накануне Дональд Трамп в спешке покинул Лондон, даже отменил итоговую пресс-конференцию. В кулуарах говорят, что Трамп обиделся на канадского премьера Джастина Трюдо.

Впрочем, в итоговом коммюнике альянсу удалось изобразить единство — Россия снова названа основной угрозой. Чем еще запомнится саммит, узнала корреспондент МИЦ «Известия» Анна Елисеева. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дональд Трамп заявил, что увеличение оборонных расходов НАТО не коснется США.

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