Почему юбилейный саммит НАТО может войти в историю как самый скандальный

Юбилейный саммит НАТО вполне может войти в мировую историю как самый скандальный. Поводов достаточно: споры вокруг ставшего уже крылатым выражения Макрона «о смерти мозга» альянса; недовольство военным сотрудничеством России и Турции.

Накануне Дональд Трамп в спешке покинул Лондон, даже отменил итоговую пресс-конференцию. В кулуарах говорят, что Трамп обиделся на канадского премьера Джастина Трюдо.

Впрочем, в итоговом коммюнике альянсу удалось изобразить единство — Россия снова названа основной угрозой. Чем еще запомнится саммит, узнала корреспондент МИЦ «Известия» Анна Елисеева. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дональд Трамп заявил, что увеличение оборонных расходов НАТО не коснется США.