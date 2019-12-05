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Производители стиральных порошков отреагировали на претензии ФАС

, 10:19 | Ниса Мурзанаева Видео 50

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что качество одних и тех же порошков за рубежом и в РФ отличается.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people, David Ryle, imagebroker/Stefan Klein, Dona, S.

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии прокомментировали заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о двойных стандартах. По данным ФАС, стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, производимые в России, по качеству отличаются от зарубежных.

Исполнительный директор Ассоциации, в которую входят производители порошков, Петр Бобровский выразил обеспокоенность заявлением ФАС. По мнению специалиста, подобные утверждения лишь поддерживают «потребительский миф, что за рубежом товар лучше».

«Мы крайне обеспокоены ситуацией, когда государственный орган создает громкий информационный повод без надлежащего подтверждения и фактически поддерживает потребительские мифы», — цитирует слова Бобровского РБК.

Петр Бобровский утверждает — компании, которым ФАС вынесло предупреждения, производят стиральный порошок согласно требованиям законодательства РФ и Евразийского экономического союза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роскачество провело исследование детских стиральных порошков. Выяснилось — некоторые моющие средства вызывают у малышей аллергию.

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