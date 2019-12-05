«Ты никогда не выглядела лучше!»: Хлои Кардашьян показала роскошную грудь

Фото младшей сестры Ким Кардашьян Хлои покорило поклонников в Instagram. На нем теледива и бизнесвумен стоит в облегающем комбинезоне с леопардовым принтом. Молния наряда расстегнута ниже зоны декольте, чтобы подписчики рассмотрели роскошную грудь девушки.
Дикий образ Хлои дополняют распущенные светлые волосы и подчеркнутое движение талии. На левой руке она специально или невольно растопыривала пальцы с длинными ногтями, как самка ягуара перед прыжком. Неброская косметика не привлекает на себя лишнее внимание, заставляя зрителя сконцентрироваться на линии бюста.
Фанаты выразили Кардашьян восторг, лишь пожалев, что молния наряда оказалась так высоко.
«Как ты прекрасна!»
«Королева!»
«Обожаю тебя!»
«Молния должна быть расстегнута до конца!»
«Ты никогда не выглядела лучше!» — ответили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Хлои Кардашьян трогательно поздравила Ким с днем рождения.