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«Ты никогда не выглядела лучше!»: Хлои Кардашьян показала роскошную грудь

, 11:03 | Валентин Черников Фото 25

Теледива покорила фанатов леопардовым комбинезоном с глубоким вырезом.

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Фото, видео: Instagram @khloekardashian

Фото младшей сестры Ким Кардашьян Хлои покорило поклонников в Instagram. На нем теледива и бизнесвумен стоит в облегающем комбинезоне с леопардовым принтом. Молния наряда расстегнута ниже зоны декольте, чтобы подписчики рассмотрели роскошную грудь девушки.

Дикий образ Хлои дополняют распущенные светлые волосы и подчеркнутое движение талии. На левой руке она специально или невольно растопыривала пальцы с длинными ногтями, как самка ягуара перед прыжком. Неброская косметика не привлекает на себя лишнее внимание, заставляя зрителя сконцентрироваться на линии бюста.

Instagram @khloekardashian

Фанаты выразили Кардашьян восторг, лишь пожалев, что молния наряда оказалась так высоко.

«Как ты прекрасна!»

«Королева!»

«Обожаю тебя!»

«Молния должна быть расстегнута до конца!»

«Ты никогда не выглядела лучше!» — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хлои Кардашьян трогательно поздравила Ким с днем рождения.

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