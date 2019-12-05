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«Не узнать!»: Поклонники восхитились помолодевшей Кристиной Орбакайте

, 12:14 | Алиса Старжевская Фото 48

Певица выложила в сеть фото, на котором ей не дашь и 25 лет.

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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k

Кристина Орбакайте удивила своих поклонников новым фото — на снимке 48-летняя артистка помолодела на 30 лет. Фанаты уже сутки увлеченно обсуждают преображение талантливой певицы в Instagram.

Загадочная Кристина лежит на боку и проникновенно смотрит в камеру. На лице звезды ни одной морщинки: будто она вчера отпраздновала свое 20-летие. Поклонники восхитились подтянутыми руками и точеными скулами Орбакайте. Под фотографией артистка написала, что совсем скоро порадует фанатов новым хитом.

Instagram @orbakaite_k

«Жду премьеру новой песни 6 декабря», — написала Кристина у себя в профиле.

Некоторые ценители творчества Орбакайте то ли хотели пошутить, то ли намерено засомневались в красоте звезды.

«У, даже не похожа на себя»;

«А чего сами не снялись, зачем другая девочка»;

Но истинные фанаты не оставили талантливую Орбакайте без восторженных комплиментов.

«Всегда неизменная красавица!»

«Прям кукла Барби. Красоточка», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачева показала Орбакайте мастер-класс по макияжу.

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