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  4. «Моя мама может все!»: Пугачева показала Орбакайте мастер-класс по макияжу

«Моя мама может все!»: Пугачева показала Орбакайте мастер-класс по макияжу

, 5:05 | Валентин Черников Видео 1 691

В День матери Примадонна накрасила дочь, чем восхитила поклонников.

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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k

Кристина Орбакайте порадовала подписчиков в День матери. Певица выложила в Instagram видео, на котором Алла Пугачева делает ей макияж. Примадонна красит дочери глаза и делает это с уверенностью опытного визажиста. Народная артистка обращается с карандашом для глаз так, будто это ее второй профессиональный инструмент после микрофона.

«Какой у меня визажист сегодня. Нет таких больше. Надо запомнить, как это делается», — говорит тем временем дочь.

Instagram @orbakaite_k

Звезда отечественной сцены номер один всегда умела удивлять поклонников и продолжает это делать по сей день. На этот раз, похоже, она удивила и собственную наследницу.

«Моя мама может все!», — приписала в итоге Орбакайте к посту.

Поклонники встретили видео шквалом положительных эмоций и осыпали звездную чету поздравлениями.

«Удивительные! Нет, уникальные женщины, актрисы, певицы, мамы! Здоровья вам, девочки, счастья, долгих лет жизни!»

«Классно, мама ухаживает и красит любимую дочку!»

«Как же это круто смотрится со стороны и очень трогательно!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Пугачевой Лиза Галкина показала изящную походку, пройдясь по бордюру.

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