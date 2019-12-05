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Пригожин заявил, что не приемлет «гостевой брак»

, 12:27 | Валентин Черников 48

Продюсер уверяет, что не смог бы жить с Валерией порознь.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Мнение о «гостевом браке» высказал Иосиф Пригожин, пишет портал Дни.ру. Продюсер отреагировал на поднявшееся в соцсетях обсуждение такого вида союза после слухов о личной жизни Ксении Собчак.

Ранее мать телеведущей Людмила Нарусова заявила, что якобы Собчак живет с ней и сыном в одном доме, а ее муж Константин Богомолов — в другом. Поклонники принялись бурно обсуждать отношения супругов. Сама же светская львица посмеялась над этими сплетнями и сказала, что с ее стороны было бы глупо их комментировать.

Зато другие представители шоу-бизнеса не отмолчались. Одним из них оказался Пригожин. По словам продюсера, перспектива жить в «гостевом браке» с Валерией не укладывается у него в голове. Супруги постоянно неразлучны дома, на отдыхе и во время гастролей певицы. При этом у них не возникало желания отдохнуть друг от друга.

«У каждого своего формата отношений, но лично я бы так не смог. Я люблю чувствовать любимого человека рядом», — сказал бизнесмен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин считает миллионные гонорары Ротару «абсолютно невысокими».

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