Пьет таблетки и спирт: Гоген Солнцев рассказал о состоянии пожилой жены

Экс-звезда «Дома-2» Гоген Солнцев срочно прилетел с острова Фукуок в Москву, пишет «Дни.ру». Причиной срочного возвращения в Россию стали опубликованные фотографии его жены из медицинского учреждения. Поклонников шокировал внешний вид Екатерины. Мужчина в интервью изданию рассказал о состоянии его жены-пенсионерки.

По его словам, супруга сейчас она не так хорошо себя чувствует, как могла бы. Шоумен не стал раскрывать подробности, но отметил, что в силу возраста у Екатерины появились новые болячки.

«В таком возрасте невозможно быть абсолютно здоровым. Плюс употребление не совсем правильных таблеток, медицинских препаратов, замешанных со спиртосодержащей продукцией, накладывает очень печальный отпечаток», — поделился мужчина.

Instagram @solntcev

Женщина сейчас получает государственную медицинскую помощь по страховому полису. Однако некоторые медицинские услуги, которые не проходят по ОМС, они оплачивают из семейного бюджета. Также Солнцев подчеркнул, что и сам имеет ряд проблем со здоровьем, но не очень хочет лечиться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гоген Солнцев переживает за похищенные вместе со смартфоном пикантные фото.