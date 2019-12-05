  1. Пятый канал
  4. Пьет таблетки и спирт: Гоген Солнцев рассказал о состоянии пожилой жены

Пьет таблетки и спирт: Гоген Солнцев рассказал о состоянии пожилой жены

, 18:25 | Мия Субботина 30

Экс-звезде «Дома-2» пришлось экстренно вернуться в Москву.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @solntcev

Экс-звезда «Дома-2» Гоген Солнцев срочно прилетел с острова Фукуок в Москву, пишет «Дни.ру». Причиной срочного возвращения в Россию стали опубликованные фотографии его жены из медицинского учреждения. Поклонников шокировал внешний вид Екатерины. Мужчина в интервью изданию рассказал о состоянии его жены-пенсионерки.

По его словам, супруга сейчас она не так хорошо себя чувствует, как могла бы. Шоумен не стал раскрывать подробности, но отметил, что в силу возраста у Екатерины появились новые болячки.

«В таком возрасте невозможно быть абсолютно здоровым. Плюс употребление не совсем правильных таблеток, медицинских препаратов, замешанных со спиртосодержащей продукцией, накладывает очень печальный отпечаток», — поделился мужчина.

Instagram @solntcev

Женщина сейчас получает государственную медицинскую помощь по страховому полису. Однако некоторые медицинские услуги, которые не проходят по ОМС, они оплачивают из семейного бюджета. Также Солнцев подчеркнул, что и сам имеет ряд проблем со здоровьем, но не очень хочет лечиться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гоген Солнцев переживает за похищенные вместе со смартфоном пикантные фото.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.81
-0.38 70.72
-0.39
Гороскоп подарков: Что подарить на Новый год разным знакам зодиака

Последние новости

18:32
«Банковский роуминг» и самовольная перепланировка на повестке дня в Госдуме
18:25
Пьет таблетки и спирт: Гоген Солнцев рассказал о состоянии пожилой жены
18:23
В Киеве назвали украинские паспорта «книжечками» и запретят ездить по ним в РФ
18:18
Мужчина убил жену и тещу на Кубани, а после ранил двухлетнюю дочь
18:15
Евгений Миронов рассказал, как в театре заработал сотрясение мозга
18:11
США ввели санкции в отношении семи компаний из России

Сейчас читают

Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
«Я не знаю ее женой»: Шепелев откровенно рассказал об отношениях с Фриске

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]