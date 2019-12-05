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Депутаты «Слуги народа» подрались в Раде из-за женщины

, 16:24 | Сергей Зеленский Видео 256

Член президентской партии заступился за честь нецензурно оскорбленной чиновницы и пустил в ход кулаки против коллеги-обидчика.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Драки и брань в зале заседаний Верховной рады стали уже непременными спутниками внутриполитической жизни Незалежной. Однако потасовка, произошедшая 5 декабря, заметно выделяется на фоне всех предшествующих.

Во-первых, впервые не просто публично, но еще и на кулаках не поладили между собой члены одной и той же партии, да еще и президентской — «Слуга народа». «Героями» выступили Максим Бужанский и Гео Лерос.

Facebook / geo.ya.1

Во-вторых, интриги придает и причина конфликта, и это не какой-либо острый политический вопрос, а женщина. Речь идет о бывшем представителе правительства страны в Раде Ирине Верещук.

Facebook / vereshchuk.ukraine

Склока между депутатами возникла из-за того, что Лерос якобы нецензурно высказался о Верещук. При этом сам момент потасовки на видео не попал, однако на кадрах видно, что все депутаты Рады встали со своих мест, наблюдая за развитием событий и в упор игнорируя призывы спикера Дмитрия Разумкова вернуться к работе.

На фоне общего гула также отчетливо слышны лозунги «заядлых лентяев», причем на русском языке, который был ранее законодательно запрещен для употребления в стенах парламента.

«Все, заканчиваем работу», — говорит кто-то из народных избранников.

Первая в этом созыве Рады потасовка произошла в октябре, когда парламент отказался создавать следственную комиссию по трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. 5-tv.ru публиковал видео того инцидента.

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