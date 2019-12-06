Солиста группы «Корни» обвинили в избиении домработницы

Артиста Алексея Кабанова в жестоком избиении обвинила собственная домработница. Пострадавшая Елена Федюкова утверждает, что певец несколько раз ударил ее, а после этого насильно удерживал в доме, пишет сайт «Дни.ру», со ссылкой на телепередачу Первого канала.

В эфире программы зрителям продемонстрировали кадры, на которых солист группы «Корни» тащит за руку Елену. Федюкова утверждает, что солист нанес ей несколько тяжелых ударов кулаками. Алексей якобы запер женщину на три дня в специальном «карцере».

«Ударил меня в лицо с правой стороны. Это было не раз. Было три удара как минимум. Я упала на пол, а дальше он ударил меня в районе поясницы. Он сложил кулак и бил как мужик мужика. <…> Я слабая женщина, я не могла дать ему отпор», — призналась Елена.

Федюкова даже приложила к обвинениям видео, на котором Кабанов якобы избивает ее. Эксперты и зрители заметили в ролике некоторую странность — кадры сделаны без звука, поэтому происходящее на них можно расценить двояко. Оказалось, момент удара в объектив не попал. Произошедшее снимала коллега Елены — Анжелика Жданова.

Алексей Кабанов обвинения бывшей домработницы отрицает и причисляет их к клевете. Точки в этой истории расставила проверка нанимателя и экс-работницы на детекторе лжи. Полиграф зафиксировал ложь в заявлениях Елены Федюковой.

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