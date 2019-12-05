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Автомобиль сбил маму с двумя детьми в Зеленограде — видео

, 20:09 | Игорь Рязов Видео 19

Один ребенок скончался в карете скорой помощи — его пытались спасти в течение часа.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, ВКонтакте @Ирина Измайлова

Автомобиль сбил маму с двумя детьми на улице Каменка в Зеленограде. Один из ребят скончался. 5-tv.ru публикует видео с места происшествия.

На кадрах видно три полицейских автомобиля, находящихся на месте аварии. Дорогу частично огородили конусами.

Как стало известно 5-tv.ru, перед ДТП проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу пытались пересечь женщина и двое детей. В этот момент там же на высокой скорости ехал автомобиль. Водитель не заметил пешеходов и сбил их.

Женщину 40 лет и двухлетнего ребенка госпитализировали. Оба находятся в тяжелом состоянии. Пятилетний ребенок скончался в карете скорой помощи — его пытались спасти в течение часа.

По факту ДТП ведется расследование. Изначально появились сообщения, что водитель скрылся с места ДТП. Это не так, его опросили.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом страшном ДТП: автомобиль переехал женщину с ребенком на руках в Подмосковье.

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