Фанатка атаковала Егора Крида во время его выступления

В сети появилось видео с новогоднего шоу «SnowПати-5» на стадионе «ВТБ Арена Динамо». В нем приняли участие многие российские звезды шоу-бизнеса, в том числе и певец Егор Крид.

Во время выступления артиста на сцену забралась его поклонница. Фанатка принялась подпевать Егору Криду песню «Сердцеедка» и пританцовывать. После исполнения композиции певец спросил, что она от него хочет.

«Хотела сказать тебе спасибо и признаться, что я тебя люблю», — сказала девушка.

Instagram @ek_13_06

Атакованный поклонницей Егор Крид не растерялся. Артист вежливо ответил девушке и обнял ее.

Известно, что это уже не первый случай. Ранее эта же девушка забиралась на сцену во время выступления музыканта на премии «Муз-ТВ» в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Егор Крид показал подписчикам сломанный палец.