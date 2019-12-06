Экс-возлюбленный Феофилактовой объяснил причину разрыва с ней

Красивая сказка о любви звезды «Дома-2» и восточного бизнесмена закончилась, так и не получив достойного продолжения. Поклонники Евгении Феофилактовой были уверены, что совсем скоро они с Маджидом сыграют свадьбу. Однако жених понял, что не готов брать в спутницы Евгению из-за зависимости участницы телестройки от социальных сетей. Об этом он сообщил в интервью «СтарХит».
«Главная причина, по которой мы расстались — это зависимость Жени от социальных сетей и жажда славы. Как бизнесмен и хорошо известный продюсер я не хочу, чтобы моя будущая жена публиковала откровенные фото в Instagram и заботилась только о жизни в социальных сетях, а не о своей семье», — подчеркнул мужчина.
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Бизнесмен подготовился и сообщил, что, если экс-возлюбленная решит оспорить его слова, то он приготовил «скриншоты всех разговоров по этому вопросу».
«Советую ей как можно скорее обратиться к психиатру, потому что в конечном итоге будет страдать она», — подчеркнул Гиагиа в беседе с изданием.
О расставании пары стало известно недавно. Это оказалось совершенно неожиданно, ведь девушка не сообщала о каких-либо проблемах в отношениях, а уверяла, что счастлива и даже делилась планами родить ребенка.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Дома-2» Феофилактова рассказала о новом бойфренде.