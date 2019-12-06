Экс-возлюбленный Феофилактовой объяснил причину разрыва с ней

Красивая сказка о любви звезды «Дома-2» и восточного бизнесмена закончилась, так и не получив достойного продолжения. Поклонники Евгении Феофилактовой были уверены, что совсем скоро они с Маджидом сыграют свадьбу. Однако жених понял, что не готов брать в спутницы Евгению из-за зависимости участницы телестройки от социальных сетей. Об этом он сообщил в интервью «СтарХит».

«Главная причина, по которой мы расстались — это зависимость Жени от социальных сетей и жажда славы. Как бизнесмен и хорошо известный продюсер я не хочу, чтобы моя будущая жена публиковала откровенные фото в Instagram и заботилась только о жизни в социальных сетях, а не о своей семье», — подчеркнул мужчина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Majd Geagea🇱🇧🇪🇦 (@majed.geagea) 21 Ноя 2019 в 5:00 PST

Бизнесмен подготовился и сообщил, что, если экс-возлюбленная решит оспорить его слова, то он приготовил «скриншоты всех разговоров по этому вопросу».

«Советую ей как можно скорее обратиться к психиатру, потому что в конечном итоге будет страдать она», — подчеркнул Гиагиа в беседе с изданием.

О расставании пары стало известно недавно. Это оказалось совершенно неожиданно, ведь девушка не сообщала о каких-либо проблемах в отношениях, а уверяла, что счастлива и даже делилась планами родить ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Дома-2» Феофилактова рассказала о новом бойфренде.