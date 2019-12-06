Гороскоп на 6 декабря: растущая Луна в Овне подтолкнет на решительные действия

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 декабря, растущая Луна в созвездии Овна создает благотворные условия для принятия значимых решений. День благоприятен для смены работы, переездов и других глобальных перемен.
♈ Овен
Ситуация вот-вот станет сложной. Но это не должно быть причиной, чтобы бросить вашу затею или начать сомневаться в своих способностях. Помните, Вселенная никогда не даст вам больше того, с чем вы способны справиться.
Космический совет: не смейте сомневаться в своих силах!
♉ Телец
Это не то или это, Тельцы. Ваша личная жизнь не должна страдать, потому что вы амбициозны и мечтаете оставить свой след в мире. Что касается вашего партнера, расскажите ему о том, над чем вы работаете — возможно, он станет вашим надежным помощником.
Космический совет: не жертвуйте личной жизнью ради великих целей.
♊ Близнецы
Новый день не нужно начинать как копию вчерашнего, Близнецы. Продолжайте концентрироваться на том, что заставляет вас чувствовать себя лучшей версией вас самих. Отпустите необходимость контролировать ситуацию — и твердо знайте о том, что все, что вам необходимо, придет в вашу жизнь.
Космический совет: начните новый день как новую жизнь.
♋ Рак
Во всей Вселенной вы такой один — и это не удивительно, Рак. Не нужно скрывать собственную натуру или пытаться подстроить себя под стандарты социума. Не слушать голос страха — это на 99% голос ваших проблем. Этот день также приносит с собой напоминание о том, что идея — это просто идея, пока она не претворена в жизнь.
Космический совет: вы — это вы, не нужно этого стесняться.
♌ Лев
Начинать проекты — самое интересное. Однако их завершение — это совсем другая история. Эта глава вашей жизни требует от вас удвоения усилий. Продолжайте работать над достижением ваших целей, зная, что вы получите то, что хотите.
Космический совет: если вы над чем-то работаете — удвойте усилия.
♍ Дева
Как только вы подумаете, что все под контролем — жизнь тут же доказывает, что это не так. Во многих случаях то, что мы воспринимаем как потрясение, на самом деле является скрытым благословением. Доверьтесь знакам.
Космический совет: обратите внимание на знаки свыше.
♎ Весы
Один мудрец однажды сказал: «Все в мире требует время для созревания. Без этого не родится человек, не распустится цветок, не упадет капля дождя с неба». Прислушайтесь к этому совету и не спешите. Вам просто нужно время, чтобы создать из искры пламя, Весы. Не торопитесь и визуализируйте финал. Затем подумайте о том, что происходит в вашей жизни сейчас. Это поможет вам спланировать следующие шаги.
Космический совет: не волнуйтесь, если что-то не получается сразу — на все требуется время.
♏ Скорпион
Вселенная предлагает вам шанс стать чьим-то партнером на работе. Запланируйте сеанс мозгового штурма, чтобы увидеть, действительно ли этот тандем будет плодотворным. Те, кто уже работают в тандеме, поймут, что у них есть что-то особенное — отношения, которые заставляют их смотреть на мир по-другому и расти.
Космический совет: работа в команде — ваше все.
♐ Стрелец
Вы что, боитесь оставаться одни дома? Иногда просто нужно погрузиться в тишину, Стрельцы. Сразитесь с внутренними демонами, которые уже некоторое время пытаются прорваться наружу. Это единственный способ вырваться из их когтей и пробиться к свету. Некоторые из вас могут найти утешение в духовности. Посетите священное место, близкое вашему сердцу, или просто проведите день в тишине дома.
Космический совет: посвятите день себе.
♑ Козерог
Вы там, где вам нужно быть, Козероги. Доверьтесь божественному плану. Вы находитесь в процессе очищения от кармических долгов. Будьте благодарны за то, чему Вселенная учит вас через ваш опыт.
Космический совет: положитесь на судьбу.
♒ Водолей
Вы на пути к выздоровлению, Водолеи. Будьте добры к себе. Ваше тело в данный момент может казаться здоровым, но это не значит, что вашей душе не нужно отдыхать и дозаправляться. Иногда не стоит перенапрягаться. Не всегда труды бывают вознаграждены. Так почему хотя бы изредка не позволять себе быть немножко беззаботными?
Космический совет: позвольте себе отдохнуть.
♊ Рыбы
Какова ваша сверхзадача в жизни, Рыбы? Что заставляет вас чувствовать себя удовлетворенным на уровне души? Ответьте начистоту: ваша работа соответствует этим вещам? Если вы ответили на вышеупомянутый вопрос отрицательно пришло время сделать смелый шаг и кое-что поменять в этой жизни. Вы не пожалеете об этом.
Космический совет: займитесь тем, что считаете своим предназначением в жизни.
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