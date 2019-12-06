Гороскоп на 6 декабря: растущая Луна в Овне подтолкнет на решительные действия

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 декабря, растущая Луна в созвездии Овна создает благотворные условия для принятия значимых решений. День благоприятен для смены работы, переездов и других глобальных перемен.

♈ Овен

Ситуация вот-вот станет сложной. Но это не должно быть причиной, чтобы бросить вашу затею или начать сомневаться в своих способностях. Помните, Вселенная никогда не даст вам больше того, с чем вы способны справиться.

Космический совет: не смейте сомневаться в своих силах!

♉ Телец

Это не то или это, Тельцы. Ваша личная жизнь не должна страдать, потому что вы амбициозны и мечтаете оставить свой след в мире. Что касается вашего партнера, расскажите ему о том, над чем вы работаете — возможно, он станет вашим надежным помощником.

Космический совет: не жертвуйте личной жизнью ради великих целей.

♊ Близнецы

Новый день не нужно начинать как копию вчерашнего, Близнецы. Продолжайте концентрироваться на том, что заставляет вас чувствовать себя лучшей версией вас самих. Отпустите необходимость контролировать ситуацию — и твердо знайте о том, что все, что вам необходимо, придет в вашу жизнь.

Космический совет: начните новый день как новую жизнь.

♋ Рак

Во всей Вселенной вы такой один — и это не удивительно, Рак. Не нужно скрывать собственную натуру или пытаться подстроить себя под стандарты социума. Не слушать голос страха — это на 99% голос ваших проблем. Этот день также приносит с собой напоминание о том, что идея — это просто идея, пока она не претворена в жизнь.

Космический совет: вы — это вы, не нужно этого стесняться.