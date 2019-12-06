Алла Пугачева поделилась свежим селфи и тревогами о будущем

Певица Алла Пугачева порадовала поклонников новым эффектным снимком. Примадонна разместила свое новое фото в Instagram.

На черно-белом снимке артистка позирует в черном свитере с массивным медальоном на шее вместе с хрупкой кудрявой девушкой. Как объяснила Пугачева, это режиссер фильма о ее юбилейном концерте — Татьяна Гулина. По словам певицы, вместе они ждут премьеры киноленты, которая должна состояться уже сегодня.

«Что день грядущий нам готовит?» — волнуется Примадонна.

Instagram @alla_orfey

В комментариях фолловеры Примадонны предположили, что артистка отчего-то тревожится и поспешили предложить свои варианты прогноза на ближайшее будущее.

«Бесконечный успех и искренняя любовь зрителя!»

«Все будет замечательно, как всегда! У Вас по-другому не бывает!» — предполагают пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Пугачева не скучает по сцене.