«У меня никогда не было нормальной семьи»: Пугачева рассказала, почему не скучает по сцене

Алла Пугачева призналась, что из-за своей творческой карьеры всю жизнь не успевала толком строить личную жизнь. Такое заявление артистка сделала в интервью одному из федеральных каналов.

Алла Борисова откровенно рассказала, что совершенно не скучает по энергии, которую получала во время выступлений от зрителей. По словам артистки, все чувства и воспоминания об этом она «положила в сердце, как в сейф» и хранит теперь там. Но признаваться в этом, отметила артистка, ей было стыдно.

Примадонна подчеркнула: она бесконечно благодарна авторам своих песен и поклонникам, которых она по-прежнему любит. Но за успех и зрительскую любовь, продолжает Пугачева, ей пришлось дорого заплатить.

«У меня никогда не было нормальной семьи — я вообще не понимала, что это такое. У меня не было возможности жить той жизнью, которая мне представлялась в мечтах», — цитирует Примадонну «Экономика сегодня».

Впрочем, еще раз выйти на сцену Алла Борисовна готова — певица пообещала, что следующий концерт даст, когда ей исполнится 80.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что совместный снимок Аллы Пугачевой с детьми растрогал подписчиков.